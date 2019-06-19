Поиск

Европейский суд отказался признать логотип Adidas торговой маркой

Речь идет о трех параллельных полосках, ориентированных в любом направлении

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Европейский суд общей юрисдикции отказался признать логотип Adidas торговой маркой, защищенной законодательством ЕС. Речь идет о логотипе для обуви из трех параллельных полос, ориентированных в любом направлении, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Суд подтвердил решение Европейского бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO), которое в 2016 году аннулировало регистрацию такой торговой марки. Этот орган указал, что такое изображение не позволяет определенно отличить логотип Adidas от других похожих изображений, следовательно не позволяет выделить товары компании среди других брендов.

EUIPO аннулировал регистрацию по требованию бельгийской компании Shoe Branding Europe BVBA.

Ранее Adidas пытался обязать BVBA изменить ее логотип для обуви, который представлял собой две параллельные косые полосы, утверждая, что это слишком похоже на три адидасовские полоски. В 2009 году бельгийская компания защитила в суде право на свой логотип, и с тех пор стороны продолжают судиться.

Евросоюз Бельгия Adidas

Новости по теме

Новости

Закон о выращивании опийного мака в России прошел третье чтение

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных судом картин из коллекции Ананьева

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных судом картин из коллекции Ананьева

Росреестр назвал крайней мерой изъятие земель за нескошенную траву

Владимир Лисин продал долю в банке "Зенит" топ-менеджеру "Татнефти"

Минфин выступил против налоговых преференций для телекома на фоне 5G и "пакета Яровой"

Страны ОПЕК+ перенесли заседание по добыче на 1-2 июля

Страны ОПЕК+ перенесли заседание по добыче на 1-2 июля

Google вложит $1 млрд в строительство жилья в Сан-Франциско

Индекс МосБиржи вновь обновил максимум

Счетная палата обвинила Росавиацию в срыве сроков реконструкции "Домодедово"

Производители констатировали изменение культуры потребления водки в России

Производители констатировали изменение культуры потребления водки в России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');