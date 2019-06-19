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Структуры Абрамовича, Абрамова и партнеров продадут 1,7% акций Evraz

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Evraz получил уведомление от структур своих основных акционеров о намерении продать на рынке 25 млн акций, или около 1,7% капитала компании, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.

Согласно сообщению Evraz, на Abiglaze Limited Александра Абрамова приходится около 33% от предложенного к продаже объема, на Crosland Global Limited Александра Фролова - 17%, на Greenleas International Holdings Романа Абрамовича - 45%. Еще 5% от объема сделки будет продано Toshi Holdings Евгения Швидлера.

Организаторами выступают Citigroup, Credit Suisse и UBS.

В марте Абрамович и партнеры продали 1,8% компании по цене 5,95 фунта стерлингов за бумагу. Стоимость всего проданного по такой цене пакета составила порядка 151 млн фунтов стерлингов. Основная часть предложения (45,25%) пришлась на компанию Абрамовича Greenleas International Holdings, треть - на Abiglaze Limited Абрамова. Остальное продали Crosland Global Limited Фролова (16,65%) и Toshi Holdings Швидлера (4,75%).

Как и в рамках мартовской сделки, все продающие акционеры берут на себя обязательство в течение 60 дней после сделки не осуществлять дальнейшую продажу акций Evraz, следует из сообщения компании.

Evraz Роман Абрамович Александр Абрамов Александр Фролов Евгений Швидлер

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