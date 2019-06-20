Верховный суд перенес принятие налогового постановления после возражений бизнеса

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил отсрочки для обсуждения и доработки этой инициативы

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд перенес на осень рассмотрение нового постановления Пленума ВС, которое позволит в любой момент привлечь к уголовной ответственности за налоговые преступления. Об этом суд уведомил бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который просил об отсрочке, рассказали в пресс-службе уполномоченного.

Ранее Титов направил председателю ВС Вячеславу Лебедеву письмо с просьбой отложить на несколько месяцев принятие нового постановления Пленума суда об ответственности за налоговые преступления по статьям 198 УК (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов) и 199.2 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов). Из проекта постановления следует, что уклонение от уплаты налогов длящимся преступлением, которое прекращается, только когда должник окончательно рассчитается с государством.

"Все предпринимательское сообщество выражает серьезную обеспокоенность некоторыми разъяснениями, содержащимися в проекте, поскольку они могут резко повысить уровень уголовно-правовой репрессии в налоговой сфере", - указал Титов в письме.

По его словам, наиболее опасными представляются разъяснения, по которым "преступления, предусмотренные статьями 198 и 199 УК РФ, являются длящимися, поэтому сроки давности уголовного преследования исчисляются со дня добровольного погашения либо взыскания недоимки по налогам, сборам, страховым взносам".

Это разъяснение будет означать фактическую отмену срока давности для многих дел, отметил бизнес-омбудсмен. Сейчас срок исчисляется с даты неуплаты в установленный законом срок. Фактическая его отмена "затронет интересы руководителей, которые хотя и допустили налоговые правонарушения, но давно уволились из организаций и уже не могут влиять на принятие решений об уплате налоговой задолженности", предупредил Титов.

Он указал в письме, что отдельные положения постановления ВС являются спорными и требуют обсуждения с предпринимателями и специалистами.

Письма с критикой постановления в ВС направили также Торгово-промышленная палата (ТПП), Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) и Российско-германская внешнеторговая палата, пишут "Ведомости". "Деловая Россия" в связи с этим предложила не создавать "проблему там, где ее нет", рассказал изданию руководитель комитета по налоговой и бюджетной политике организации Кирилл Никитин. Постановление позволит привлекать людей к уголовное ответственности на протяжении всей жизни, обеспокоились в РСПП.