РФ доразместила евробонды-2029 на $1,5 млрд и евробонды-2035 на $1 млрд

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ доразместил еврооблигации с погашением в 2029 году на $1,5 млрд с доходностью 3,95% и еврооблигации с погашением в 2035 году на $1 млрд с доходностью 4,3%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Позднее министерство в своем официальном сообщении подтвердило все основные параметры сделки.

Минфин РФ в четверг открыл книгу заявок на допвыпуски евробондов с погашением в 2029 и 2035 годах. Первоначальный ориентир доходности доразмещаемых евробондов-2029 составлял около 4%, евробондов-2035 - около 4,45%. Затем они были снижены до 3,95-4% и 4,35-4,4% соответственно.

Общий спрос на евробонды РФ, по предварительным данным, превысил $7 млрд.

Организаторами сделки выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.

Минфин РФ вышел на внешний рынок второй раз в этом году, в марте были размещены 16-летние евробонды на $3 млрд под 5,1% (этот выпуск Минфин доразместил в четверг) и доразмещены евробонды с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375%.

Евробонды с погашением в 2029 году на $1,5 млрд Минфин разместил в марте прошлого года, доходность основного выпуска к погашению составляет 4,625%, ставка купона - 4,375% (бумаги размещались по цене ниже номинала, поэтому доходность к погашению выше ставки купонного дохода).

О том, что Минфин рассматривает возможность еще одного выхода на рынок евробондов и считает, что текущая конъюнктура позволяет занять на более выгодных условиях, чем в начале года, заявил в начале июня первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги, поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно рассматриваем, почему бы нет", - сказал Силуанов.

Россия вышла на рынок сразу после заседания ФРС, итоги которого воодушевили мировые финансовые рынки на фоне сигналов о возможном скором смягчении денежно-кредитной политики.