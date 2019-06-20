Инвесторы из Великобритании купили почти 60% доразмещенных евробондов РФ, из США - 26%

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Инвесторы из Великобритании приобрели почти 60% от общего объема евробондов с погашением в 2029 и 2035 годах, доразмещенных Россией в четверг, следует из сообщения Минфина РФ.

Минфин доразместил евробонды с погашением в 2029 году с доходностью 3,95% на $1,5 млрд и евробонды-2035 на $1 млрд с доходностью 4,3%. На британских инвесторов пришлось 55% удовлетворенных заявок по первому выпуску и 64% - по второму, то есть в сумме - порядка $1,465 млрд, или около 58,5% от общего объема в $2,5 млрд.

Американские инвесторы приобрели 24% и 29% соответственно, то есть в сумме - $650 млн, или 26% от общего объема.

Объем первого выпуска в обращении до сделки составлял $1,5 млрд, второго - $3 млрд. После доразмещения в обращении находятся еврооблигации-2029 на $3 млрд, еврооблигации-2035 - на $4 млрд.

По итогам доразмещения была значительно повышена ликвидность еврооблигаций с погашением в 2029 году, благодаря чему данный выпуск теперь может считаться репрезентативным 10-летним бенчмарком, отмечается в сообщении Минфина.