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Лидеры БРИКС спрогнозировали умеренный рост мировой экономики до конца 2020 года

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Лидеры государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская республика) приняли совместное заявление по итогам состоявшегося в Осаке саммита, отметив в нем, что мировая экономика демонстрирует признаки стабилизации, прогнозируется ее умеренный рост во второй половине текущего года и затем в 2020 году.

"Однако перспективы ускорения темпов роста остаются крайне неоднозначными на фоне усугубляющихся торговых и геополитических противоречий, волатильности цен на сырьевых рынках, неравенства и недостаточно инклюзивного роста, более жестких экономических условий, представляющих дополнительные риски", - отмечают лидеры стран БРИКС. "Сохраняются значительные хронические глобальные дисбалансы, требующие тщательного мониторинга и надлежащих мер реагирования. Мы вновь подчеркиваем важность формирования благоприятной мировой экономической конъюнктуры для обеспечения устойчивого роста международной торговли", - говорится в заявлении.

"На этом фоне мы с удовлетворением отмечаем, что в последнее десятилетие страны БРИКС были основными движущими силами глобального роста и что в настоящее время на их долю приходится почти треть мирового объема производства. Согласно прогнозам, в период до 2030 года страны БРИКС по-прежнему будут обеспечивать более половины глобального экономического роста", - отмечают лидеры стран БРИКС.

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