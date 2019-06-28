Nord Stream 2 AG отозвала в Дании первую из трех заявок по маршруту газопровода

Компания решила сосредоточиться на двух других заявках и защититься от возможных дальнейших задержек

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Компания Nord Stream 2 отозвала заявку по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм, тем самым прекращая процесс рассмотрения заявки, длившийся более двух лет.

Как говорится в сообщении проектной компании, официальное письмо, информирующее об этом, было передано в Датское энергетическое агентство (ДЭА) в пятницу.

"Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято", - пояснил Маттиас Варниг, исполнительный директор компании Nord Stream 2, слова которого приводятся в сообщении.

"Однако компании Nord Stream 2, а также нашим инвесторам, требуется законодательная определенность и защита правомерных ожиданий, то есть прозрачный и предсказуемый процесс принятия решения, особенно с учетом того, что в водах четырех других стран строительство газопровода находится на продвинутом этапе".

Процесс рассмотрения заявки для получения разрешения по маршруту к северо-западу от острова Борнхольм завершен и показал, что все технические и экологические требования выполнены - и согласие на этот маршрут может быть дано, как и предусмотрено Конвенцией по морскому праву от 1982 года (UNCLOS), отмечает Nord Stream 2 AG.

Заявка по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм еще находится на стадии рассмотрения, однако недавно состоявшиеся общественные слушания не выявили никаких значительных опасений как с технической, так и с экологической стороны. Поэтому Nord Stream 2 приняла решение сконцентрироваться на данных вариантах. Компания продолжит конструктивную работу с датскими компетентными органами для достижения своевременного согласия относительно маршрута на континентальном шельфе.

"Отзыв первоначальной заявки необходим для того, чтобы защитить компанию Nord Stream 2, а также нашего акционера и европейских инвесторов из Австрии, Франции, Германии и Нидерландов от рисков, связанных с дальнейшими задержками и возможными финансовыми потерями", - говорится в релизе.

Проектная компания напоминает, что более двух лет назад компания Nord Stream 2 подала заявку, включая полный комплект документации по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), по проверенному маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. Данный маршрут проходит параллельно существующему газопроводу "Северный поток" и был выбран в соответствии с рекомендациями, полученными от компетентных органов Дании.

Уже после подачи этой заявки закон о континентальном шельфе был изменен, предоставив право министру иностранных дел Дании налагать вето на укладку газопроводов в территориальных водах, основываясь на национальных и международных соображениях. Это означает, что министр должен вынести позитивное, либо негативное решение до начала рассмотрения заявки ДЭА. Такое решение министра ожидается с момента вступления данного закона в силу, а именно с 1 января 2018 года. "Даже до сегодняшнего дня нет никакого указания на то, когда данный процесс будет завершен и, соответственно, когда ДЭА сможет выдать разрешение", - замечает Nord Stream 2 AG.

Альтернативные заявки

Компания Nord Stream 2 также подала две другие заявки, включая полные комплекты документации по ОВОС, решение по которым все еще ожидается. Одна из заявок, по маршруту к северо-западу от острова Борнхольм, была подана в августе 2018 года. Другая заявка была подана в мае этого года по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Оба этих маршрута проходят только через исключительную экономическую зону (ИЭЗ), вне территориальных вод Дании. Соответственно, в отношении данных маршрутов рекомендация министра иностранных дел не требуется; решение о согласии по определенному маршруту должно быть выдано исключительно по итогам открытого процесса рассмотрения заявки в соответствии с Конвенцией по морскому праву Организации Объединенных Наций (UNCLOS).

В соответствии с данной Конвенцией, компетентные органы обязаны разрешить укладку трубопроводов при соблюдении определенных требований экологии, а также безопасности судоходства.