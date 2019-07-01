Поиск

"Газпром" уложил больше 1,5 тыс. км "Северного потока 2"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" уже уложил больше полутора тысяч километров газопровода "Северный поток 2", говорится в сообщении компании.

"Продолжается строительство газопровода "Северный поток 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1501 км газопровода - около 61,2% от его общей протяженности", - отмечается в сообщении компании.

Газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд кубометров газа в год будет поставлять российский газ в Европу. Трубу тянут от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Оператором проекта стала "дочка" Газпрома Nord Stream AG. Также в строительстве газопровода участвуют французская компания Engie, германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell.

Власти Германии поддерживают этот проект. Против него выступают США и некоторые страны Центральной и Восточной Европы, которые опасаются, что ввод "Северного потока 2" увеличит зависимость Западной Европы от российского газа.

Газпром Северный поток 2

Новости по теме

Новости
Дело Baring Vostok

РСПП внес Юсупова, не забравшего заявление против Калви, в число неблагонадежных партнеров

ОПЕК продлила соглашение об ограничении добычи нефти еще на девять месяцев

Комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить сделку на девять месяцев

Комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить сделку на девять месяцев

Суд обязал семью владельцев "Трансаэро" вернуть 60 млн рублей дивидендов

Россия перевыполнила обязательства перед ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

В Минфине оспорили оценку Центробанком ситуации с потребительскими кредитами

Генпрокуратура проверит "Шереметьево" в связи с задержками выдачи багажа

Генпрокуратура проверит "Шереметьево" в связи с задержками выдачи багажа

Эксперт назвал Вьетнам вторым производителем черной икры в мире

Эксперт назвал Вьетнам вторым производителем черной икры в мире

Индекс РТС достиг 1400 пунктов, обновив максимум с июля 2014 года

Индекс МосБиржи обновил максимум до 2800 пунктов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');