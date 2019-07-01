Эксперт назвал Вьетнам вторым производителем черной икры в мире

Вьетнам производит 500 тонн икры в год, Россия - не больше 50 тонн

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вьетнам вышел на второе место в мире по производству осетрины и черной икры, сообщил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Он сослался на вьетнамские источники информации. На первом месте остается Китай.

По словам Савельева, Вьетнам выпускает уже 500 тонн икры в год. Россия импортирует вьетнамскую икру по $200 за килограмм, дороже всего ценится икра белуги.

В становлении рыбной отрасли Вьетнама участвовали российские специалисты. Производство там началось с российской икры. "В 2005 году во Вьетнам была завезена икра сибирского осетра, - рассказал Савельев. - Благоприятный климат, особенно в горных районах, позволяет созревать самкам сибирского осетра в возрасте пяти лет, русского - четырех лет".

Кроме того, вьетнамцы придумали отобрать из 5 миллионов осетров 40 альбиносов, и получают от них золотисто-белую икру, которую продают по $100 тысяч за килограмм, отметил эксперт.

В России, по данным Росрыболовства, производство черной икры от выращенных в условиях аквакультуры осетров составляет порядка 45-50 тонн в год.