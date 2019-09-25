Астраханский губернатор предложил чипировать осетров

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин предложил обязать производителей черной икры чипировать своих осетров и указывать на упаковке источник происхождения продукта. Таким образом будет проще бороться с подделками астраханской икры, считает он.

Провести чипирование маточного стада и создание генетических паспортов икры он предлагает за два-три года, с учетом дороговизны генетического исследования. По его данным, исследование одной особи будет стоить от 15 тысяч до 20 тысяч рублей.

По словам губернатора, под видом астраханской икры сейчас продают низкокачественный товар из Китая, который часто ввозят нелегально. Также некоторые производители указывают на банках Астраханскую область как регион производства, хотя там икру только фасуют, добавил он. В результате наносится ущерб имиджу добросовестных производителей.

В Астраханской области товарным осетроводством и получением икры-сырца занимается 38 предприятий. В 2018 году они получили около 14 тонн икры, отметил Бабушкин.