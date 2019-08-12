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Saudi Aramco отчиталась о снижении полугодовой прибыли на 12%

Полугодовой отчет компания представила впервые в истории

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) впервые представила полугодовой отчет и сообщила о сокращении чистой прибыли в первом полугодии 2019 года на 12%, до $46,899 млрд, из-за снижения цен на нефть.

Компания решила раскрыть полугодовые результате в преддверии размещения облигаций на сумму $12 млрд. Reuters напоминает, что с той же целью она ранее в этом году представила отчет за 2018 год. Агентство также называет Saudi Aramco самой прибыльной компанией мира: лидер по прибыльности из публичных компаний, Apple сообщила о полугодовой прибыли в $31,5 млрд.

Показатель EBIT Saudi Aramco в I полугодии уменьшился до $92,5 млрд со $101,3 млрд, а свободный денежный поток вырос до $37,98 млрд с $35,59 млрд.

Средняя цена продажи нефти в отчетный период составила $66 за баррель против $69 за баррель годом ранее. Падение котировок и увеличение производственных расходов примерно на $1,4 млрд привели к снижению прибыли компании.

Между тем объем капитальных расходов Saudi Aramco в первом полугодии снизился до $14,47 млрд с $16,46 млрд годом ранее.

В январе-июне совокупная добыча компании составляла 13,2 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, добыча нефти - 10 млн баррелей в сутки.

За первое полугодие Saudi Aramco выплатила акционерам дивиденды на общую сумму $46,39 млрд против $32 млрд годом ранее.

Saudi Aramco - одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира, в ней работает около 76 тысяч человек. Компания планирует первичное размещение своих акций в 2020 или 2021 году. IPO может стать крупнейшим в мире - Эр-Рияд намерен привлечь около $100 млрд от размещения 5% акций, что предусматривает капитализацию компании в размере $2 трлн.

Saudi Aramco Саудовская Аравия Apple

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