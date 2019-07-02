ФАС опровергла подорожание мяса в России на 10%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для сокращения поставок мяса на внутренний рынок и роста цен на него на 10%, заявил во вторник замруководителя ФАС Андрей Цыганов

"Цены на рынке мяса формируются под воздействием спроса и предложения, а в настоящее время отсутствуют какие-либо предпосылки для сокращения объемов поставок мяса на отечественный рынок", - сказал он.

Ранее "Известия" написали о том, что говядина, свинина и мясо птицы в России могут подорожать не менее чем на 10% из-за роста цен на корма для животных. Последние, в свою очередь, подорожают потому, что Минфин требует от импортеров доплатить НДС на ввезенные за последние три года кормовые добавки - всего от четырех до семи млрд рублей.

После этой публикации ФАС пообещала изучить ситуацию на рынке мяса.

"Действительно, основной объем премиксов, витаминно-минеральных концентратов поставляется в РФ по импорту, однако их доля в структуре кормов не столь существенна, чтобы это могло привести к росту себестоимости производства мяса на 10%", - заявил Цыганов во вторник.

Цыганов подчеркнул, что "ФАС России не поддерживает публичные высказывания должностных лиц хозяйствующих субъектов и предпринимательских объединений по вопросу предполагаемого роста цен на те или иные товары, поскольку они необоснованно "разогревают" рынок и искажают потребительские ожидания, стимулируют ажиотажный спрос".