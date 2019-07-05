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Старший вице-президент "Норникеля" Грубман возглавит "Арктик Палладий"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В ГМК "Норильский никель" поменяли конфигурацию управленческой команды, ответственной за выполнение стратегических инвестиционных проектов, говорится в сообщении компании.

Александр Грубман, отвечавший за стратегию развития, стратегические инвестиционные проекты и механизмы повышения операционной эффективности с февраля 2018 г. в ранге старшего вице-президента ГМК, станет советником президента "Норникеля" и гендиректором ООО "Арктик Палладий", СП "Норникеля" с "Русской платиной" Мусы Бажаева.

С 15 июля блок стратегии компании возглавит вице-президент "Норникеля" по стратегическому планированию Сергей Дубовицкий. Он будет отвечать за стратегическое планирование и формирование инвестиционной политики, а также за подготовку и реализацию стратегических инвестпроектов.

Ранее возглавлявший "Арктик Палладий" Станислав Лучицкий завершает работу в группе компаний "Норникель".

ООО "Арктик Палладий" - на данный момент 100%-ное дочернее предприятие "Норникеля". Общество было создано для реализации совместного с "Русской платиной" проекта по производству металлов платиновой группы в Норильском промышленном районе.

Предполагается, что "Норникель" и "Русская платина" будут владеть равными долями в совместном предприятии. Вкладом "Норникеля" в уставный капитал станет лицензия на разработку Масловского месторождения, вкладом "Русской Платины" - лицензии на разработку южной части месторождения Норильск-1 и Черногорского месторождения. Новая компания станет одним из крупнейших в мире производителей платины и палладия.

Инвестиционное решение о параметрах и сроках реализации проекта будет принято по результатам проведения ТЭО, которое планируется завершить до конца 2019 г.

Норникель Русская платина Арктик Палладий

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