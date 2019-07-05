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"РусАл" и американская Braidy заключили договор о строительстве завода в Кентукки

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - "РусАл"и американская Braidy Industries заключили соглашение о строительстве завода по выпуску алюминиевой продукции в Эшленде (штат Кентукки, США), говорится в сообщении "РусАла".

Низкоуглеродная продукция завода будет ориентирована на автопром, транспортную и упаковочную отрасли США.

В апреле стороны подписали договор о намерениях.

Заключен также контракт на поставку 200 тыс. тонн алюминия ежегодно в течение 10 лет после постройки и запуска производства.

"РусАл" отмечает, что проект позволит обеспечить бесперебойную работу строящегося завода компании в Тайшете, который и будет поставщиком металла.

Представитель компании отметил, что рынок США является уникальным с точки зрения темпов роста спроса на алюминий и особенно прокатную продукцию. Один из самых быстро растущих сегментов - автомобилестроение, под нужды которого и заточено производство СП. "

Инвестиции "РусАла" в проект составят $200 млн, уточняла компания ранее. "РусАл" получит 40% нового завода, 60% будут принадлежать Braidy.

После подписания договора о намерениях партнеры собираются привлечь средства на финансовых рынках. Braidy планирует получить $500 млн от инвесторов, что, в свою очередь, позволит достать необходимые для строительства $1,2 млрд кредитов. В июле текущего года компания планирует стать публичной, говорил Wall Street Journal СЕО Braidy Крейг Бушар.

Площадка для завода будет располагаться в непосредственной близости от производителей автозапчастей. Это поможет снизить расходы на транспортировку готовой продукции. Завод планируется запустить в 2020 г. По данным Wall Street Journal, "алюминиевый стартап" в Эшленде - крупнейший новый проект в алюминиевой отрасли США за последние четыре десятилетия.

В проект, который обеспечит 1500 рабочих мест на этапе строительства и 600 - после начала работы, $15 млн вложил штат Кентукки. Такую же сумму штат готов потратить в виде различных мер поддержки компании.

РусАл США

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