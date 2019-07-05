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"Российские сети вещания" объяснили, за что платят владельцы радиоточек

В компании заверили, что действуют строго по закону и в соответствии со своим уставом

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" работает по утвержденным правительством правилам доставки радиосигнала по проводным сетям и взимают плату за обслуживание оборудования, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия. 4 июля Счетная палата заявила, что ФГУП взимает с населения плату за радиоканалы, которые десять лет как являются бесплатными.

"Оплата услуги "радио" по сети проводного радиовещания осуществляется не за трансляцию радиоканалов, а за доставку звуковой программы по проводной сети, т.е. за создание, и круглосуточное поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры сети проводного радиовещания, которой у эфирного вещания в таком виде не имеется", - указали в пресс-службе предприятия.

Компания обязана обеспечить абоненту доставку звуковой программы с 6 утра до полуночи, при этом отношения между оператором и абонентов являются платными, в соответствии с правилами, утвержденными правительством в 2005 году.

Закон "О связи" предполагает, что оператор связи транслирует обязательные общедоступные каналы за свой счет, но исключение сделано для операторов связи проводного вещания. Указ президента от 2009 года о бесплатных радиоканалах, на который ссылалась Счетная палата, содержит пункт о том, что оператором связи по трансляции этих каналов является ФГУП РТРС, напомнили также в пресс-службе.

Предприятие же, будучи оператором связи проводного вещания, работает в соответствии с законами, актами правительства и собственным уставом, заключили во ФГУП.

РСВО - служба оповещения гражданской обороны. Предприятие транслирует "Радио России", "Маяк" и канал региональной телерадиокомпании. ФГУП является монополистом проводного радиовещания в городах федерального значения: его услугами пользуется треть москвичей, две трети петербуржцев и 7% жителей Севастополя. Учредитель предприятия - Россвязь.

В докладе Счетной палаты от 4 июля было сказано, что ФГУП берет с владельцев радиоточек плату за трансляцию, которая по указу президента должна быть бесплатной, и произвольно повышает тарифы. В контрольном ведомстве предложили установить государственное регулирование этих тарифов.

Счетная палата радио

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