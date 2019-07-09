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Трамп назвал неприемлемыми пошлины Индии на товары из США

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент Дональд Трамп обвинил Индию в установлении завышенных пошлин на американские товары и назвал это неприемлемым.

"Индия давно веселится, устанавливая тарифы на американские товары. Больше мы этого не потерпим!", - написал он в твиттере.

В июне 2019 года Вашингтон лишил Индию торговых льгот, в ответ Дели ввел пошлины на некоторые товары из США. До того оборот двусторонней торговли ежегодно увеличивался, в последние два года США стали главным поставщиком оружия для Индии. Страны называют друг друга стратегическими партнерами.

В начале июля Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке договорились о перемирии в торговой войне, которая продолжается больше года. США и Китай повышают пошлины на импорт в двусторонней торговле с тех пор, как Трамп пообещал добиться выгодных для Америки условий в этой сфере.

Индия США Дональд Трамп Китай

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