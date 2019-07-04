Американо-китайские переговоры по торговле возобновятся на будущей неделе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Переговоры между США и Китаем по торговым разногласиям могут возобновиться на будущей неделе, заявил журналистам экономический советник американского президента Ларри Кудлоу.

"Эти переговоры будут серьезно продолжены на следующей неделе", - сказал он.

Кудлоу, вместе с тем, не назвал точной даты возобновления личных переговоров, заявив, что они начнутся "в ближайшее время" и что об этом будет объявлено дополнительно.

"Я не знаю, когда точно. Они беседуют по телефону. Они будут общаться по телефону на следующей неделе, и планировать личные встречи", - сказал он.

Переговоры между двумя сторонами прервались в мае после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Китай в том, что он пытается пересмотреть уже практически готовое соглашение.

Решение о возобновлении переговоров было достигнуто на встрече Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" саммита G20 в японской Осаке. Американский президент обещал, что не будет вводить тарифы на китайские товары стоимостью $300 млрд, о чем говорил ранее, а также смягчил ограничения на деятельность китайской компании Huawei.

В связи с этим Кудлоу сказал: "Мы занимаем гибкую позицию. Мы не будем поднимать тарифы во время переговоров. Надеемся, что Китай справится со своей задачей, закупив значительную часть американского импорта".