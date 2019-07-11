США начали расследование предложенного во Франции налога для IT-гигантов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Торговое представительство США начало расследование в связи с планами правительства Франции ввести налог в отношении компаний, предоставляющих цифровые услуги, говорится в заявлении главы ведомства Роберта Лайтхайзера.

Согласно документу, президент США поручил изучить последствия такого шага и проверить, не является ли налог дискриминационным или необоснованным, не ограничивает ли он торговлю Соединенных Штатов.

Лайтхайзер выразил обеспокоенность тем, что предлагаемый налог "несправедливо нацелен на американские компании".

Как ожидается, Сенат Франции одобрит введение этого налога на заседании в четверг.

Французский налог на цифровые услуги составит 3% годовых с доходов цифровых компаний, чьи ежегодные продажи по всему миру превышают €750 млн и €25 млн - во Франции. Предполагается, что налог затронет несколько американских технологических гигантов, включая Apple, Google и Amazon.

Торговое представительство США проведет оценку французского налога в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года. Этим положением президент страны Дональд Трамп ранее воспользовался, чтобы ввести пошлины на импорт товаров китайского производства, ссылаясь на угрозы национальной безопасности.