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В Сокольниках построят кино-телецентр медиахолдинга Минобороны

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Сокольниках на территории между Третьим транспортным кольцом (ТТК), проектируемым проездом №3898 и полосой отвода Московской железной дороги построят кино-телецентр ОАО "Творческое объединение "Красная Звезда"" (медиахолдинг Минобороны). Такое решение Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла после публичных слушаний, сообщили в Москомстройинвесте.

Речь идет об участке площадью 14,58 гектара. Там построят киноцентр и реконструируют уже построенное административное здание.

Суммарная поэтажная площадь обоих зданий в габаритах наружных стен составит 75,5 тысячи квадратных метра, уточнила ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова. Реализация проекта позволит создать около 1600 новых рабочих мест.

Сокольники ГЗК Минобороны Красная звезда

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