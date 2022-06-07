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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

При Минобороны создан Фонд поддержки военно-патриотического кино

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Под эгидой Минобороны России создан "Фонд поддержки военно-патриотического кино" , сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

"Министерство обороны уделяет самое пристальное внимание сохранению памяти о важнейших событиях нашей истории, созданию кинолент о подвигах граждан страны, борьбе с фальсификацией истории и патриотическому воспитанию молодежи, - отметил он. - Для реализации этих задач создан "Фонд поддержки военно-патриотического кино"".

Целью фонда, по словам министра, будет оказание помощи в производстве кинокартин на военно-патриотическую тематику, в том числе о деятельности Министерства обороны и решаемых Вооруженными силами задачах".

Минобороны Фонд поддержки военно-патриотического кино Сергей Шойгу
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