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ЦБ опроверг сообщения об угрозе ухода Visa и MasterCard из России

ЦБ опроверг сообщения об угрозе ухода Visa и MasterCard из России
Фото: Vostock-photo

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Центробанк заявил, что поправки в закон о национальной платежной системе не приведут к уходу Visa и MasterCard из России.

Экономика"Ъ" предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России"Ъ" предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из РоссииЧитать подробнее

"Мы уверены, что все платежные системы будут работать так, как и работали. Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты МПС (международных платежных систем - ИФ), будут обрабатываться НСПК (Национальной системой платежных карт - ИФ) внутри РФ, а операции за пределами страны - международными платежными системами", - сообщили "Интерфаксу" в ЦБ, комментируя статью "Коммерсанта", в которой издание сделало вывод, что новые положения закона о платежной системе могут привести к уходу международных платежных систем из России.

"Мы не видим поводов для беспокойства", - отметили в пресс-службе регулятора.

В настоящее время в Госдуме находится законопроект, касающийся платежных систем, внесенный группой депутатов во главе с руководителем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и принятый в первом чтении.

Документ вносит поправки в закон о национальной платежной системе, меняющие правила работы в РФ операторов иностранных платежных денежных систем (MoneyGram, Intel Express). В документе разграничиваются понятия "иностранная платежная система" и "иностранный поставщик платежных услуг". ЦБ РФ должен будет вести реестр операторов иностранных платежных систем, для включения в реестр компания должна будет в обязательном порядке зарегистрировать в РФ юридическое лицо. Как пояснил Аксаков, речь идет об иностранных платежных системах, которые осуществляют взаимодействие между российскими и иностранными банками при проведении денежных переводов.

Visa заявила "Интерфаксу", что российский рынок остается стратегически важным для нее. Компания намерена обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников.

ЦБ

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