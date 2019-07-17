Рынок акций РФ открылся падением индексов на 1,7-2% из-за обвала нефти и отсечки "Газпрома"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен blue chips на фоне упавшей накануне нефти и просевших мировых фондовых площадок на новостях из США, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,7-2% за счет отсечек на бирже дивидендов в бумагах "Газпрома" и "Сургутнефтегаза" с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2709,28 пункта (-1,7%), индекс РТС - 1354,78 пункта (-2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,8%.

Доллар стоит 63,06 рубля (+0,01 рубля).

В среду без дивидендов торгуются акции "Газпрома" (-6,5%, до 222,66 рубля; дивиденды за 2018 год - 16,61 рубля на акцию), "Сургутнефтегаза" (-2%, до 26,31 рубля; -18,4% "префы", до 34,25 рубля; дивиденды за 2018 год - 0,65 рубля на обыкновенную и 7,62 рубля на привилегированную бумагу), АФК "Система" (-0,8%, до 11,474 рубля; дивиденды - 0,11 рубля на акцию).

Из-за отсечки дивидендов "Газпром" утратил лидерство в рыночной капитализации (5,272 трлн рублей), уступив свое место Сбербанку (5,2969 трлн рублей).

Также состоялись отсечки дивидендов в бумагах, не входящих в расчет индексов: ПАО "Обувь России" (-2,7%, до 56,8 рубля; дивиденды 2,36 рубля на акцию), "Мечела" (-15% "префы", до 98,7 рубля; дивиденды на "префы" - 18,21 рубля), "Трубной металлургической компании" (-3,3%, до 58 рублей; дивиденды за первый квартал - 2,55 рубля).

Подросли утром в среду бумаги "Мобильных телесистем" (+0,5%), "Яндекса" (+0,3%), "Ростелекома" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%).

Индексы в США во вторник умеренно просели на заявлениях президента США Дональда Трампа относительно переговоров с Китаем, вернувших на повестку дня вопрос торговой войны между двумя странами, пишет MarketWatch.

Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме, что Вашингтону и Пекину "предстоит пройти длинный путь" в торговых переговорах. Он также отметил, что мог бы ввести пошлины на товары китайского экспорта стоимостью еще $325 млрд, если бы захотел. Днем ранее все три основных фондовых индекса США обновили рекорды.

Статданные о розничных продажах в США, обнародованные во вторник, оказались лучше ожиданий (показатель вырос на 0,4% при прогнозах роста на 0,2%), что может стать сигналом для Федрезерва США не спешить со смягчением монетарной политики.

В среду снижается фондовая Азия (японский Nikkei 225 потерял 0,3%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,2%), поскольку заявления Трампа повысили опасения в отношении торговых отношений Вашингтона и Пекина, но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

По оценкам экспертов, если США введут новые пошлины на товары из КНР, это повысит инфляционное давление, и соответственно, удержит Федрезерв от смягчения монетарной политики, на что фондовые рынки отреагируют снижением.

Нефть утром в среду корректируется вверх после обвала накануне на заявлениях Трампа, а также статистике Американского института нефти (запасы нефти в стране за неделю сократились всего на 1,4 млн баррелей после падения на 8,13 млн баррелей неделей ранее); цена Brent находится более чем на $2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ во вторник.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $64,56 за баррель (+0,3% и -3,2% во вторник), сентябрьская цена WTI - $57,83 за баррель (+0,2% и -3,3% накануне).

Тем временем, Иран, по словам госсекретаря США Майка Помпео, дал понять, что может быть готов к обсуждению "программы развития баллистических ракет" при определенных условиях.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в интервью NBC News, что "дверь широко открыта" для переговоров, если Трамп снимет санкции, введенные Вашингтоном в отношении Ирана в 2017 году.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, индексы упали из-за закрытия реестров акционеров "Газпрома" и "Сургутнефтегаза" "под дивиденды" - на бумаги двух компаний в совокупности приходится более 20% индексной корзины. Внешний фон также пока не благоприятствует росту: заявления президента США о возможности введения новых пошлин на китайские товары и госсекретаря - о потенциальной готовности Ирана к переговорам (при некоторых условиях) стали поводом к коррекции вниз по ценам на нефть.

Кроме того, неожиданно сильные данные по розничной торговле в США дали основания для укрепления доллара на валютном рынке, которое снижает сравнительную привлекательность активов на развивающихся рынках. На внутреннем валютном рынке в начале торгов возможны попытки закрепления доллара выше уровня 63 руб..

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Инстант инвест" Александра Тимофеева, нефть обвалилась на признаках деэскалации конфликта между США и Ираном. Российские акции продолжают снимать перекупленность, что предполагает сохранение негативной динамики цен в ближайшее время.

Позитивный отчет по розничным продажам в США придал инвесторам уверенности в том, что снижение ставки ФРС США в июле будет не агрессивным, и возможно, даже разовым явлением, если индикаторы будут и далее приятно удивлять. Американские площадки накануне негативно отреагировали на заявление Трампа о готовности ввести дополнительные пошлины в отношении Китая, а неоднозначная квартальная отчетность банков подлила масла в огонь.

По словам аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, на рынках вновь "всплыла" тема американо-китайский торговых отношений. Президент США Трамп вновь подтвердил возможность ввести дополнительные пошлины на весь китайский импорт и упрекнул Китай в нарушениях ранее принятых договоренностей (в частности, в отсутствии увеличения покупок со стороны Китая сельскохозяйственной продукции). На этой неделе должен состояться очередной раунд торговых переговоров (скорее всего, в телефонном режиме) между сторонами, но на данный момент стороны достаточно далеки от серьезного прогресса.

Российский рынок акций остается в режиме коррекции, среда отмечена дивидендными отсечками в ряде бумаг. Суммарное влияние отсечек на индекс МосБиржи составит около 40-45 пунктов, за счет этого индикатор опустится в зону 2700-2720 пунктов, считает аналитик.