Минфин допустил докапитализацию крымского банка РНКБ на 5 млрд рублей

Системообразующий банк Крыма в последний раз докапитализировали в 2018 году - также на 5 млрд рублей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Из крымских банков российские власти системно поддерживают только РНКБ, заявил Reuters замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, сейчас обсуждается возможность докапитализации РНКБ, который может получить около 5 млрд рублей.

"Плюс мы можем помочь с ликвидностью, сделаем какой-нибудь доступ. Сейчас мы их допустили к аукционам казначейства. РНКБ последний из крупных санкционных банков, который подключился к этим аукционам"", - сказал замминистра.

Ранее о возможной докапитализации РНКБ до конца года говорил глава совета директоров кредитной организации Михаил Якунин.

В последний раз РНКБ был докапитализирован в начале 2018 года - также на 5 млрд рублей.

Госбанк РНКБ на конец марта 2019 года занял 41-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". РНКБ является системообразующим банком республики Крым. С марта 2014 года банк находится под санкциями Минфина США. Гражданам США запрещено вести дела с РНКБ, а все его имущество, находящееся в американской юрисдикции, должно быть заморожено.