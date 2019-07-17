Поиск

Минфин допустил докапитализацию крымского банка РНКБ на 5 млрд рублей

Системообразующий банк Крыма в последний раз докапитализировали в 2018 году - также на 5 млрд рублей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Из крымских банков российские власти системно поддерживают только РНКБ, заявил Reuters замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, сейчас обсуждается возможность докапитализации РНКБ, который может получить около 5 млрд рублей.

"Плюс мы можем помочь с ликвидностью, сделаем какой-нибудь доступ. Сейчас мы их допустили к аукционам казначейства. РНКБ последний из крупных санкционных банков, который подключился к этим аукционам"", - сказал замминистра.

Ранее о возможной докапитализации РНКБ до конца года говорил глава совета директоров кредитной организации Михаил Якунин.

В последний раз РНКБ был докапитализирован в начале 2018 года - также на 5 млрд рублей.

Госбанк РНКБ на конец марта 2019 года занял 41-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". РНКБ является системообразующим банком республики Крым. С марта 2014 года банк находится под санкциями Минфина США. Гражданам США запрещено вести дела с РНКБ, а все его имущество, находящееся в американской юрисдикции, должно быть заморожено.

РНКБ Минфин Крым Алексей Моисеев

Новости по теме

Новости

Кристин Лагард ушла с поста главы МВФ

Кристин Лагард ушла с поста главы МВФ

Зерновой союз отказался от прогноза рекордного сбора зерна в РФ в 2019 году

Зерновой союз отказался от прогноза рекордного сбора зерна в РФ в 2019 году

Эксперт оценил в триллион рублей ущерб экономике от массовой гибели пчел

Эксперт оценил в триллион рублей ущерб экономике от массовой гибели пчел

Антипинский НПЗ пожаловался в полицию на прежнего владельца и гендиректора

Антипинский НПЗ пожаловался в полицию на прежнего владельца и гендиректора

"Северный поток" остановился на ремонт до конца месяца

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Суд арестовал владельца "Нового потока" Мазурова по делу о мошенничестве

Суд арестовал владельца "Нового потока" Мазурова по делу о мошенничестве

Защита Мазурова заподозрила Сбербанк в подведении "Антипинского НПЗ" к разорению

Льготы для Арктики потребуют компенсации выпадающих доходов бюджета

"Заморозку" накопительной части пенсии продлят еще на год

"Заморозку" накопительной части пенсии продлят еще на год
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');