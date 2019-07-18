Instagram начнет прятать лайки в семи странах

Лайки смогут видеть только авторы публикаций

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Социальная сеть Instagram расширила тестирование дизайна френдленты, в которой пользователям не видно количество лайков под чужими публикациями. Как пишет TechCrunch, ранее эксперимент начали Канаде, теперь его запустят в Ирландии, Италии, Бразилии, Австралии, Японии и Новой Зеландии.

Авторы постов по-прежнему смогут видеть, кто поставил их фотографиям и видеозаписям лайки.

В компании считают, что в посте со скрытым количеством лайков пользователи будут внимательней изучать его содержание, а не следить только за его популярностью.

TechCrunch разъясняет, что таким образом площадка пытается бороться с практиками по покупке лайков, которые кажутся мерилом успеха, по травле тех, кого лайкают мало и с попытками пользователей стирать незалайканные посты, чтобы создавалось впечатление, что они публикуют только верные хиты.

В начале июля об участии в эксперименте сообщил артист Максим Галкин. По его словам, его аккаунт выбрали для тестирования нового интерфейса соцсети. Идею он нашел "замечательной", поскольку, по его мнению, для многих лайки стали источником стресса и зависимостью и их правильно было бы убрать как элемент "нездоровой соревновательности".

Первой о тестировании ленты без лайков в апреле сообщила эксперт в сфере мобильных приложений Джейн Маньчунь Вон.