"Шоколадница" запустит отдельную сеть для торговли едой навынос

По оценкам аналитиков, инвестиции в проект составят от 210 млн рублей до 600 млн рублей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Группа "Шоколадница" решила создать отдельную сеть заведений grab & go, которые будут продавать еду и напитки навынос, сообщил "Коммерсанту" источник на ресторанном рынке. В пресс-службе группы эту информацию подтвердили.

Новый формат уже протестировали в отдельных заведениях сети "Кофе Хауз", а саму сеть запустят в Москве к началу 2020 года. Пока в группе не решили, будут ли развивать эти точки на отдельных площадках или их откроют в действующих заведениях сети.

Опрошенные газетой аналитики оценили инвестиции в новый проект в сумму от 210 млн рублей до 600 млн рублей в зависимости от площади новых точек. Ради успеха проекта они рекомендовали "Шоколаднице" понизить цены.

Продажу навынос они назвали одним из быстрорастущих сегментов на рынке общепита. По данным 2ГИС, за 2018 год число заведений такого формата в России выросло более чем на 15%. Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков полагает, что количество небольших точек, работающих навынос, достигло предела. Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров отметил, что в некоторых кафе в Москве доля кофе навынос приближается к 30% от общего объема заказов и высказал мнение, что "Шоколадница" опаздывает с освоением этого формата.

ГК "Шоколадница" управляет сетями кафе "Шоколадница", "Кофе Хауз" и "Ваби Саби", а также развивает по франшизе рестораны KFC, Pizza Hut, Max Brenner и Panda Express.