Работники McDonald's в США устроили забастовку из-за низкой зарплаты и домогательств

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сотни сотрудников сети предприятий быстрого питания McDonald's в США в четверг провели забастовку в знак протеста против низкой зарплаты, небезопасных условий работы и сексуальных домогательств, пишет газета Wall Street Journal.

Несколько сотен сотрудников McDonald's в 13 американских городах покинули свои рабочие места во время завтраков и обедов, когда в ресторанах был наплыв посетителей, сообщили профсоюзы и правозащитные организации.

Забастовки привели к существенным сбоям в работе ряда ресторанов. Так, в Сент-Луисе временно приостановили работу 10 заведений сети.

Глава McDonald's Стив Истербрук в ответ на запрос сенатора от штата Иллинойс Тэмми Дакуорт написал, что компания улучшила политику борьбы с домогательствами, провела для сотрудников тренинги и открыла "горячую линию" для жалоб.

"McDonald's привержен борьбе с домогательствами и предвзятым отношением на рабочем месте", - написал Истербрук.

В отдельном письме руководство сети сообщило, что начальная заработная плата в ресторанах, принадлежащих компании, в среднем превышает $10 в час, тогда как минимальный размер, установленный федеральным правительством, составляет $7,25 в час.

При этом компания не устанавливает размер зарплат для франшизных предприятий, которые управляют более 90% из 14 тыс. ресторанов McDonalds в США, сообщило руководство компании.

Сотрудники сети предприятий быстрого питания призывают поднять минимальный размер заработной платы до $15 в час.