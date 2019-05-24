Работники McDonald's в США устроили забастовку из-за низкой зарплаты и домогательств
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сотни сотрудников сети предприятий быстрого питания McDonald's в США в четверг провели забастовку в знак протеста против низкой зарплаты, небезопасных условий работы и сексуальных домогательств, пишет газета Wall Street Journal.
Несколько сотен сотрудников McDonald's в 13 американских городах покинули свои рабочие места во время завтраков и обедов, когда в ресторанах был наплыв посетителей, сообщили профсоюзы и правозащитные организации.
Забастовки привели к существенным сбоям в работе ряда ресторанов. Так, в Сент-Луисе временно приостановили работу 10 заведений сети.
Глава McDonald's Стив Истербрук в ответ на запрос сенатора от штата Иллинойс Тэмми Дакуорт написал, что компания улучшила политику борьбы с домогательствами, провела для сотрудников тренинги и открыла "горячую линию" для жалоб.
"McDonald's привержен борьбе с домогательствами и предвзятым отношением на рабочем месте", - написал Истербрук.
В отдельном письме руководство сети сообщило, что начальная заработная плата в ресторанах, принадлежащих компании, в среднем превышает $10 в час, тогда как минимальный размер, установленный федеральным правительством, составляет $7,25 в час.
При этом компания не устанавливает размер зарплат для франшизных предприятий, которые управляют более 90% из 14 тыс. ресторанов McDonalds в США, сообщило руководство компании.
Сотрудники сети предприятий быстрого питания призывают поднять минимальный размер заработной платы до $15 в час.