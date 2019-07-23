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Китайская BAIC приобрела 5% автоконцерна Daimler

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Китайская автомобилестроительная группа Beijing Automotive Group (BAIC) приобрела 5%-ную долю германской Daimler AG, укрепив таким образом долгосрочное стратегическое партнерство двух компаний.

BAIC купила 2,48% акций Daimler, а также право приобрести еще 2,52% акционерного капитала германского автопроизводителя, говорится в пресс-релизе китайской компании.

Daimler является инвестором BAIC Motor, подразделения BAIC, с 2013 года и представлена в совете директоров китайской компании.

С 2005 года BAIC и Daimler создавали различные альянсы в Китае. Так, СП двух компаний - Beijing Benz Automotive Company (BBAC) - стал лидером в сегменте премиальных автомобилей в КНР.

Daimler владеет порядка 9,6% BAIC Motor, а также около 3% BAIC BluePark New Energy Technology Co., выпускающей электромобили для китайского рынка.

Акции Daimler подорожали на 1,9% с начала торгов во вторник. 5%-ная доля Daimler стоит порядка 2,5 млрд евро.

Китай BAIC Daimler

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