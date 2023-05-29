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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

"Автотор" и китайская BAIC договорились о технологическом сотрудничестве

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "Автотор" и китайская BAIC подписали соглашение о дальнейших планах по стратегическим направлениям развития, сообщила пресс-служба российской компании.

Достигнутые договоренности касаются взаимодействия в области создания новых продуктов - автомобилей с электрическими, газовыми и гибридными силовыми установками, а также создания производств автокомпонентов на производственной площадке "Автотора".

Определен план совместной работы инженерно-технических групп и условия предоставления технологической поддержки со стороны китайских специалистов, обмена технической информацией, внедрения передовых разработок и решений для автомобильного производства в Калининграде. Стороны подтвердили намерение разработать программу локализации по этим направлениям.

Специалисты "Автотора" и BAIC уже приступили к реализации ранее утвержденного плана технологической подготовки для перехода на полный цикл производства (сварка, окраска, сборка) по ряду моделей бренда, выпускаемых на калининградском заводе.

В апреле на конвейер "Автотора" встали две модели BAIC - компактный пятиместный кроссовер BAIC X35 и седан с атмосферным 1,5-литровым двигателем BAIC U5 plus. Начало их продаж запланировано на II квартал. Планируется, что позже на местном рынке появятся еще пять моделей BAIC.

Сообщалось также, что "Автотор" в рамках СПИК реализует проект по созданию нескольких заводов для производства электромобилей. Объем инвестиций на реализацию заявленных планов с учетом действующих инвестиционных обязательств составит не менее 32 млрд рублей.

"Автотор" работает над выпуском пилотной партии электромобилей в 2023 году, которая составит 200 штук. Это будут бюджетные автомобили, стоимость которых составит от 500 тысяч рублей.

Калининградский "Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели немецкой BMW, сборка которых была приостановлена весной, а также южнокорейские Kia и Hyundai. Выпуск последних также прекращен в начале октября 2022 года.

В настоящее время "Автотор" собирает, помимо BAIC, автомобили китайских брендов Kaiyi и SWM.

Автотор BAIC Китай Калининградская область
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