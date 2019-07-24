ExxonMobil попросила власти РФ разрешить работу иностранных буровых на шельфе

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент ExxonMobil Russia Гленн Уоллер написал письмо вице-премьеру Максиму Акимову от 3 июля, в котором просит правительство РФ устранить два административных барьера. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию письма.

Так, в американской компании считают, что действующая с начала 2018 года редакция Кодекса торгового мореплавания (КТМ) грозит срывом сроков реализации нефтегазового проекта "Сахалин-1" и многомиллионными затратами РФ, поскольку проект реализуется на условиях раздела продукции.

Проблема в том, отмечает издание, что КТМ теперь запрещает использовать плавучие буровые установки и сейсморазведочные суда под иностранным флагом для работ на континентальном шельфе РФ. Уоллер просит внести поправки в КТМ, поскольку буровых под российским флагом не хватает.

Проблема, ссылается газета на письмо Акимову, обсуждалась 6 июня в рамках Американо-Российского делового совета на ПМЭФ-2019 при участии президента ExxonMobil Global Projects Нила Дафина.

В письме Уоллер уточняет, что Минтранс уже подготовил проект поправок в КТМ, который направлен в аппарат правительства.

В Минтрансе газете пояснили, что цель законопроекта - уточнить полномочия правительства для определения случаев и порядка привлечения судов под иностранным флагом, если по каким-то причинам нельзя выполнить работу судами под российским флагом.

В Минпромторге "Коммерсанту" подтвердили "существование подобной инициативы Минтранса", но отметили, что с ними проект не согласовывался. Представитель Акимова не ответил на запрос издания. В российском представительстве ExxonMobil отказались от комментариев. В "Роснефти", "ЛУКОЙЛе", "Газпром нефти" и "Газпроме" (последние две компании достаточно активно ведут бурение на шельфе) также не дали комментариев.

Вторая просьба ExxonMobil касается возможности прямой работы филиалов иностранных компаний в РФ с российской административной системой.

По данным "Коммерсанта", Минфин и Минэкономики обсуждали проблему, указанную ExxonMobil, в рамках подготовки пакета законопроектов по соглашениям о поощрении и защите капиталовложений (СЗПК). Он предполагал отмену 39-ФЗ и 160-ФЗ с переносом положений в закон о регистрации. Госреестру аккредитованных филиалов и представительств иностранных компаний в РФ должны дать возможности, аналогичные регистрации в ОГРН (сейчас реестр ведет ФНС, отдельно предлагалось вести спецреестр филиалов для авиакомпаний под управлением Росавиации). Но согласовать весь пакет пока не удалось из-за споров внутри правительства о режимах поддержки инвестиций, отмечает издание.