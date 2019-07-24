Поиск

Суд частично ввел обеспечительные меры по иску на 290 млрд руб. к экс-собственникам "Открытия"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Суд частично удовлетворил ходатайство ЦБ РФ в лице банка "Открытие" об обеспечительных мерах по иску на 289,5 млрд рублей к бывшим собственникам и менеджменту банка "ФК Открытие", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Истец просил арестовать все имущество ответчиков в рамках исковой суммы в 289,5 млрд рублей, но суд постановил удовлетворить требования частично.

Среди ответчиков - основатель "Открытия" Вадим Беляев, экс-президент банка Рубен Аганбегян, бывший глава банка Евгений Данкевич, входившие в правление Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также АО "Открытие холдинг" (контролировало 53,84% голосов).

ЭкономикаБанк "Открытие" подал рекордный иск к бывшим владельцам и топ-менеджерамБанк "Открытие" подал рекордный иск к бывшим владельцам и топ-менеджерамЧитать подробнее

Суд наложил обеспечительные меры на имущество и банковские счета ответчиков, за исключением 80% поступающей на эти счета зарплаты. Также была арестована квартира бывшего супруга Елены Будник. Представитель ЦБ в своем ходатайстве об обеспечительных мерах указал, что Елена Будник принимала меры по сокрытию имущества, например, развод с супругом.

Представители ответчиков отмечали, что в отличие от иска ЦБ к бывшим акционерам Промсвязьбанка, истец не представил перечень имущества, на которое он просит наложить арест. Представитель ЦБ отметил, что поиском имущества для ареста будет заниматься судебный пристав.

Как сообщалось ранее, 10 июля Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 9 августа иск банка "ФК Открытие" к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам на 289,5 млрд рублей. Иск от лица "Открытия" подал ЦБ РФ, под контроль которого банк перешел в 2017 году в рамках санации.

Это максимальный по сумме претензий иск такого рода. До сих пор рекордным было требование к бывшим владельцам и менеджменту другой попавшей под санацию кредитной организации - Промсвязьбанка. Сумма требований по тому иску составляла 282 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что бывший глава банка "Открытие" Евгений Данкевич был объявлен в розыск по делу о растрате 34 млрд рублей.

Открытие

Новости

Facebook заплатит $5 млрд штрафа из-за утечки данных через Cambridge Analytica

Facebook заплатит $5 млрд штрафа из-за утечки данных через Cambridge Analytica

Boeing сообщил о квартальном убытке из-за списаний и приостановки полетов 737 MAX

Boeing сообщил о квартальном убытке из-за списаний и приостановки полетов 737 MAX

Госдума приняла закон о контроле за ценами на бензин

Дума снизила НДС на фрукты и ягоды до 10%

Госдума вдвое повысила НДС на пальмовое масло

Госдума вдвое повысила НДС на пальмовое масло

"Домодедово" еще год не сможет запустить новый терминал

Альтернативу новой платной автотрассе Москва - Казань оценили в 139 млрд рублей

Альтернативу новой платной автотрассе Москва - Казань оценили в 139 млрд рублей

В Госдуме в новом законопроекте Клишаса нашли противоречие Конституции

В Госдуме в новом законопроекте Клишаса нашли противоречие Конституции

МВФ резко ухудшил прогноз по экономике РФ

МВФ резко ухудшил прогноз по экономике РФ

В Mail.ru Group назвали избыточным новый закон Клишаса о контроле над интернетом

В Mail.ru Group назвали избыточным новый закон Клишаса о контроле над интернетом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');