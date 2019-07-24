Суд частично ввел обеспечительные меры по иску на 290 млрд руб. к экс-собственникам "Открытия"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Суд частично удовлетворил ходатайство ЦБ РФ в лице банка "Открытие" об обеспечительных мерах по иску на 289,5 млрд рублей к бывшим собственникам и менеджменту банка "ФК Открытие", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Истец просил арестовать все имущество ответчиков в рамках исковой суммы в 289,5 млрд рублей, но суд постановил удовлетворить требования частично.

Среди ответчиков - основатель "Открытия" Вадим Беляев, экс-президент банка Рубен Аганбегян, бывший глава банка Евгений Данкевич, входившие в правление Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также АО "Открытие холдинг" (контролировало 53,84% голосов).

Суд наложил обеспечительные меры на имущество и банковские счета ответчиков, за исключением 80% поступающей на эти счета зарплаты. Также была арестована квартира бывшего супруга Елены Будник. Представитель ЦБ в своем ходатайстве об обеспечительных мерах указал, что Елена Будник принимала меры по сокрытию имущества, например, развод с супругом.

Представители ответчиков отмечали, что в отличие от иска ЦБ к бывшим акционерам Промсвязьбанка, истец не представил перечень имущества, на которое он просит наложить арест. Представитель ЦБ отметил, что поиском имущества для ареста будет заниматься судебный пристав.

Как сообщалось ранее, 10 июля Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 9 августа иск банка "ФК Открытие" к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам на 289,5 млрд рублей. Иск от лица "Открытия" подал ЦБ РФ, под контроль которого банк перешел в 2017 году в рамках санации.

Это максимальный по сумме претензий иск такого рода. До сих пор рекордным было требование к бывшим владельцам и менеджменту другой попавшей под санацию кредитной организации - Промсвязьбанка. Сумма требований по тому иску составляла 282 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что бывший глава банка "Открытие" Евгений Данкевич был объявлен в розыск по делу о растрате 34 млрд рублей.