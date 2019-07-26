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Таможенники нашли в фурах со стекловатой больше 100 тонн санкционных яблок

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Смоленские таможенники задержали шесть большегрузных автомобилей, приехавших из Белоруссии, с санкционными яблоками. Об этом сообщила пресс-служба таможни.

В четырех грузовиках яблоки, страной происхождения которых была указана Молдавия, были спрятаны за тюками со стекловатой. Еще в одной фуре были просто яблоки из Молдавии. В шестой машине таможенники нашли товар без маркировки. В каждой фуре было примерно по 20 тонн яблок, уточнил представитель службы.

Все машины и товар задержали, яблоки переместили на склад.

Проверку по фактам проводит управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Белоруссия Россельхознадзор ФТС Смоленская область Брянская область

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