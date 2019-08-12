Турист из Екатеринбурга пытался вылететь в Финляндию с чемоданом икры

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Екатеринбургском аэропорту "Кольцово" таможенники изъяли у пассажира 38 кг красной икры, которую он хотел вывезти в Финляндию, сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления. Икра была упакована в брикеты из пенопласта и уложена в чемодан.

По словам мужчины, он вез икру в подарок на свадьбу. Однако по закону в личных целях из страны можно вывозить не больше 5 кг красной икры, напомнили в ФТС.

В отношении пассажира возбуждено административно производство. Ему грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости икры. Судьбу продукта решит суд, сейчас она хранится на таможенном складе.