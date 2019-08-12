Поиск

Турист из Екатеринбурга пытался вылететь в Финляндию с чемоданом икры

Турист из Екатеринбурга пытался вылететь в Финляндию с чемоданом икры
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Екатеринбургском аэропорту "Кольцово" таможенники изъяли у пассажира 38 кг красной икры, которую он хотел вывезти в Финляндию, сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления. Икра была упакована в брикеты из пенопласта и уложена в чемодан.

По словам мужчины, он вез икру в подарок на свадьбу. Однако по закону в личных целях из страны можно вывозить не больше 5 кг красной икры, напомнили в ФТС.

В отношении пассажира возбуждено административно производство. Ему грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости икры. Судьбу продукта решит суд, сейчас она хранится на таможенном складе.

Екатеринбург Кольцово Финляндия ФТС

Новости по теме

Новости

Суд рассмотрит иск о лишении пары москвичей родительских прав 28 августа

Пять подростков, задержанных после акции 10 августа, провели выходные в спецприемнике

Пятерых человек засыпало из-за обрушения грунта при работах в аэропорту Новосибирска

Памфилова назвала несерьезными жалобы на регистрацию кандидатов в Мосгордуму

Отстраненный от служения игумен Фотий был переведен в Гатчину из-за жалоб прихожан

Отстраненный от служения игумен Фотий был переведен в Гатчину из-за жалоб прихожан

МЧС предупредил об очередном повышении уровня рек в Иркутской области

МЧС предупредил об очередном повышении уровня рек в Иркутской области

Епархия на год запретила служить игумену из Гатчины, поранившему ребенка при крещении

Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Операторы связи раскритиковали предложенный чиновниками диапазон частот для 5G

Операторы связи раскритиковали предложенный чиновниками диапазон частот для 5G

В Омской области начали проверку в связи с массовой гибелью чаек

В Омской области начали проверку в связи с массовой гибелью чаек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');