Экономика Франции показала рост ниже прогнозов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2019 года экономика Франции выросла на 0,2% по сравнению с I кварталом и на 1,3% в годовом измерении. Таковы т предварительные данные французского национального статистического института Insee.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали роста ВВП Франции на 0,3% в квартальном выражении и на 1,4% в годовом. В январе-марте 2019 года ВВП Франции вырос на 0,3% к предыдущему кварталу и на 1,2 - в годовом измерении.

В апреле-июне экспорт увеличился на 0,2% по сравнению с первым кварталом и на 2,7% - в годовом выражении. Импорт вырос на 0,1% в поквартальном сравнении и на 2,1% ко второму кварталу 2018 года.

По данным Insee, расходы правительства увеличились в апреле-июне на 0,4% в поквартальном и на 0,9% в годовом выражении, расходы домохозяйств повысились на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом и выросли на 1,3% в годовом выражении. Капзатраты французских предприятий выросли соответственно на 0,9% и на 3,1%.

Франция занимает второе место в еврозоне по объему экономики. Согласно прогнозу Еврокомиссии, французский ВВП в 2019 году вырастет на 1,3%, в 2020 году - на 1,4%.