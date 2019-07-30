Рубль немного подешевел к доллару и укрепился к евро

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Доллар немного повышается, евро снижается на Московской бирже во вторник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании решения Федеральной резервной системы США по ставке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,42-63,48 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,46 руб. (+2,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,64 руб. (-8 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 2,23 копейки к уровню закрытия понедельника, до 66,69 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,35 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 0,17 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительную разнонаправленную динамику на старте торгов в ожидании решения Федеральной резервной системы по ставке в среду вечером. По общему мнению, ставка будет снижена с текущих 2,25-2,5% до 2-2,25%. На прошлой неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ) также подал сигнал о возможном снижении ставки в дальнейшем и сообщил о рассмотрении иных вариантов поддержки экономики еврозоны.

Кроме того, участники рынка ждут начала нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, который начнется во вторник в Шанхае. От Вашингтона в серии встреч примут участие министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

При этом рубль не отреагировал на новости относительно санкционной темы. Американские сенаторы демократ Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио предложили внести в законопроект об оборонном бюджете США положение о более широком наборе санкций против России в случае ее вмешательства в будущие выборы в США. В письме они призывают комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей включить в проект бюджета, который в настоящее время рассматривается обеими палатами Конгресса, санкции в отношении суверенного долга России, энергетического, банковского и оборонного секторов ее экономики.

Нынешний вариант законопроекта, принятый Палатой представителей, лишь запрещает американским лицам вести операции с новым российским суверенным долгом в течение полугода, затем эти ограничения могут быть сняты в том случае, если не будет установлено новых фактов вмешательства в выборы в США, пишет агентство Bloomberg.

В свою очередь, в комитете Палаты представителей по иностранным делам призывают президента США Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против РФ за инцидент с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери.

Письмо датировано 25 июля, однако, как пишет Bloomberg, о нем стало известно лишь в понедельник. В письме конгрессмены заявляют о своей обеспокоенности тем, что санкции против России не были введены так, как того требует американское законодательство. Они отмечают, что с момента атаки прошло более года, а второй раунд санкций против России так и не был введен.

Нефть эталонных марок дорожает утром во вторник на ожиданиях, что смягчение денежно-кредитной политики со стороны основных центробанков мира поддержит рост глобальной экономики и спрос на топливо. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,69% - до $64,06 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,7% - до $57,27 за баррель