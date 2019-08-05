"Аэрофлот" 5-6 августа отменит рейсы в Лондон

Отмена вызвана забастовкой аэропортовых служб

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" 5-6 августа отменит рейсы Москва - Лондон SU2582/SU2583, говорится в сообщении перевозчика.

Отмена связана с общенациональной забастовкой персонала аэропорта Хитроу в Лондоне. Ее проводят работники, осуществляющие предполетный досмотр пассажиров и ручной клади. Предположительно забастовка продлится до 48 часов, отмечает компания. В дни забастовки будет ограничено выполнение ряда рейсов.

5-6 августа пассажиры "Аэрофлота" будут перевезены в/из аэропорта Гатвик рейсами SU2696/2697, указано в сообщении.

В эти дни время прохождения предполетного досмотра может быть существенно увеличено. Компания просит пассажиров прибывать на регистрацию не менее чем за четыре часа до отправления рейса.