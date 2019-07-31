AliExpress будет продавать лимитированные коллекции одежды российских дизайнеров

Показ российского дизайнера Игоря Чапурина на Russian Fashion Week RFW в Москве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Маркетплейс AliExpress и онлайн-площадка Tmall (входят в группу Alibaba) собрались создавать лимитированные коллекции одежды с российскими дизайнерами, переговоры ведутся в том числе с Игорем Чапуриным (бренд Chapurin), сообщает в среду газета "Ведомости".

Как пояснил изданию представитель AliExpress и Tmall в РФ Антон Пантелеев, цель такого сотрудничества - привлечь интересующихся модой покупателей и показать им, что покупать дорогие товары на AliExpress "не страшно".

По его словам, Чапурин станет первым дизайнером, с которым маркетплейс выпустит совместную коллекцию, после чего компания намерена регулярно выпускать коллаборации с российскими и зарубежными дизайнерами. Лимитированная коллекция базовой одежды и аксессуаров Чапурина планируется к мартовской распродаже 2020 года, кроме того, на базе Tmall появится онлайн-магазин Чапурина.

PR-директор бренда Chapurin Антон Копылов подтвердил "Ведомостям", что такие переговоры ведутся.

Кроме того, AliExpress и Tmall планируют сотрудничать с известными брендами, например, со "Смешариками" - соответствующую коллекцию одежды и аксессуаров для детей и взрослых к распродаже 11 ноября будет делать художница и фотограф Саша Фролова, известная своими инсталляциями из латекса.