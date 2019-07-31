Поиск

AliExpress будет продавать лимитированные коллекции одежды российских дизайнеров

AliExpress будет продавать лимитированные коллекции одежды российских дизайнеров
Показ российского дизайнера Игоря Чапурина на Russian Fashion Week RFW в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Маркетплейс AliExpress и онлайн-площадка Tmall (входят в группу Alibaba) собрались создавать лимитированные коллекции одежды с российскими дизайнерами, переговоры ведутся в том числе с Игорем Чапуриным (бренд Chapurin), сообщает в среду газета "Ведомости".

Как пояснил изданию представитель AliExpress и Tmall в РФ Антон Пантелеев, цель такого сотрудничества - привлечь интересующихся модой покупателей и показать им, что покупать дорогие товары на AliExpress "не страшно".

По его словам, Чапурин станет первым дизайнером, с которым маркетплейс выпустит совместную коллекцию, после чего компания намерена регулярно выпускать коллаборации с российскими и зарубежными дизайнерами. Лимитированная коллекция базовой одежды и аксессуаров Чапурина планируется к мартовской распродаже 2020 года, кроме того, на базе Tmall появится онлайн-магазин Чапурина.

PR-директор бренда Chapurin Антон Копылов подтвердил "Ведомостям", что такие переговоры ведутся.

Кроме того, AliExpress и Tmall планируют сотрудничать с известными брендами, например, со "Смешариками" - соответствующую коллекцию одежды и аксессуаров для детей и взрослых к распродаже 11 ноября будет делать художница и фотограф Саша Фролова, известная своими инсталляциями из латекса.

AliExpress

Новости

Акции АФК "Система" выросли более чем на 3% в начале торгов на "Мосбирже"

Сбербанк во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 16,3%

Банк Capital One подвергся кибератаке, затронувшей 106 млн клиентов

Банк Capital One подвергся кибератаке, затронувшей 106 млн клиентов

Прибыль "Газпрома" по РСБУ за первое полугодие выросла до максимума за семь лет

С 31 июля будет упрощен порядок сделок с долевым участием

С 31 июля будет упрощен порядок сделок с долевым участием

Новак оценил срок полной газификации Сахалина

Что случилось этой ночью: вторник, 30 июля

Индия приобретет у России ракеты на сумму более $200 млн

Уровень бедности в РФ вырос в начале года

FT рассказала о разногласиях Сбербанка с "Яндексом"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');