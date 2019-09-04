Сделку по СП с Alibaba, Мегафоном и Mail.ru Group закроют в ближайшее время

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Сделка по созданию совместного предприятия Российского фонда прямых инвестиций, ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON), Mail.ru Group и Alibaba Group будет закрыта в течение ближайших недель, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах ВЭФ-2019.

"В ближайшее время. Фактически все вопросы финализированы, и чисто технические вопросы (остались - ИФ). То есть это ближайшие, я бы даже сказал, недели", - сообщил Дмитриев.

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