Поиск

Бывшему гендиректору Audi предъявили обвинения в связи с "дизельгейтом"

Его обвиняют в мошенничестве

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Мюнхена предъявила бывшему гендиректору Audi (входит в структуру Volkswagen) Руперту Штадлеру обвинения в мошенничестве в связи с так называемым дизельным скандалом, когда автопроизводители продавали машины, в которых софт ложно занижал показатели вредности выхлопов при тестировании. Об этом сообщает АР.

Еще троим неназванным фигурантам расследования предъявили обвинения в производстве двигателей для автомобилей Audi, Volkswagen и Porsche с таким софтом. Штадлеру же вменили то, что он знал об этих фальсификациях по крайней мере с сентября 2015 года, когда в США уже разразился скандал вокруг Volkswagen, и несмотря на это не остановил продажи. Таким образом с конвейеров сошли и были проданы в Европе и США 251 тысяча автомобилей Audi, 71,5 тысячи Volkswagen и 112 тысяч Porsche, утверждает прокуратура.

Штадлера в связи с расследованием задерживали в прошлом году. Он провел четыре месяца под стражей, затем его освободили под определенные обязательства. С поста гендиректора его уволили.

В апреле 2019 года обвинения в связи с этими манипуляциями были предъявлены в Брауншвейге бывшему председателю правления автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну. Volkswagen уже выплатил в Европе и США более 30 млрд евро ($33,5 млрд) штрафов и компенсаций.

Audi Руперт Штадлер Мартин Винтеркорн Volkswagen Германия США Дизельгейт Porsche

Новости по теме

Новости

Для владельцев карт Visa появился сервис безналичного перевода чаевых

Для владельцев карт Visa появился сервис безналичного перевода чаевых

Акции АФК "Система" выросли более чем на 3% в начале торгов на "Мосбирже"

AliExpress будет продавать лимитированные коллекции одежды российских дизайнеров

AliExpress будет продавать лимитированные коллекции одежды российских дизайнеров

Сбербанк во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 16,3%

Банк Capital One подвергся кибератаке, затронувшей 106 млн клиентов

Банк Capital One подвергся кибератаке, затронувшей 106 млн клиентов

Прибыль "Газпрома" по РСБУ за первое полугодие выросла до максимума за семь лет

С 31 июля будет упрощен порядок сделок с долевым участием

С 31 июля будет упрощен порядок сделок с долевым участием

Новак оценил срок полной газификации Сахалина

Что случилось этой ночью: вторник, 30 июля

Индия приобретет у России ракеты на сумму более $200 млн

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');