Бывшему гендиректору Audi предъявили обвинения в связи с "дизельгейтом"

Его обвиняют в мошенничестве

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Мюнхена предъявила бывшему гендиректору Audi (входит в структуру Volkswagen) Руперту Штадлеру обвинения в мошенничестве в связи с так называемым дизельным скандалом, когда автопроизводители продавали машины, в которых софт ложно занижал показатели вредности выхлопов при тестировании. Об этом сообщает АР.

Еще троим неназванным фигурантам расследования предъявили обвинения в производстве двигателей для автомобилей Audi, Volkswagen и Porsche с таким софтом. Штадлеру же вменили то, что он знал об этих фальсификациях по крайней мере с сентября 2015 года, когда в США уже разразился скандал вокруг Volkswagen, и несмотря на это не остановил продажи. Таким образом с конвейеров сошли и были проданы в Европе и США 251 тысяча автомобилей Audi, 71,5 тысячи Volkswagen и 112 тысяч Porsche, утверждает прокуратура.

Штадлера в связи с расследованием задерживали в прошлом году. Он провел четыре месяца под стражей, затем его освободили под определенные обязательства. С поста гендиректора его уволили.

В апреле 2019 года обвинения в связи с этими манипуляциями были предъявлены в Брауншвейге бывшему председателю правления автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну. Volkswagen уже выплатил в Европе и США более 30 млрд евро ($33,5 млрд) штрафов и компенсаций.