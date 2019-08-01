Поиск

Трамп остался недоволен первым за 10 лет снижением ставки ФРС США

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп счел недостаточным снижение базовой процентной ставки на 0,25 процентных пункта и раскритиковал лично главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Свое недовольство он высказал в твиттере.

По мнению американского президента, решение ФРС стало разочарованием. "Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федерального резерва о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира", - написал Трамп.

Президент США добавил, что он все равно в выигрыше, хотя и не получает большой помощи от ФРС. "Как обычно, Пауэлл нас подвел, но, по крайней мере, он прекращает количественное ужесточение, которое и не нужно было начинать первым делом - ведь инфляции нет", - заключил он.

31 июля ФРС США впервые с 2008 года снизила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта - до 2-2,25%. Такого решения ожидали рынки и большинство аналитиков.

Трамп не раз критиковал ФРС за недостаточно мягкую денежно-кредитную политику и ставил в пример регуляторов Евросоюза и Китая.

Дональд Трамп ФРС США Джером Пауэлл

Новости по теме

Новости

Собянин решил построить еще одну станцию Кольцевой линии метро

ВЭБ хочет усилить контроль за эксплуатацией стадиона ЦСКА, построенного на его деньги

ВЭБ хочет усилить контроль за эксплуатацией стадиона ЦСКА, построенного на его деньги

Глава Калмыкии пожаловался Путину, что доступ к чистой воде есть у 7,4% населения

Гендиректора "Норманн Холдинга" арестовали по делу о хищении 1,5 млрд рублей

Гендиректора "Норманн Холдинга" арестовали по делу о хищении 1,5 млрд рублей

Комитет Сената США проголосовал за санкции против "Северного потока 2"

Грузия применит валютные интервенции из-за обесценивания лари от "туристического эмбарго"

Грузия применит валютные интервенции из-за обесценивания лари от "туристического эмбарго"

"Роснефть" станет крупнейшим оператором АЗС на северо-западе России

"Роснефть" станет крупнейшим оператором АЗС на северо-западе России

В РФ впервые за два года отмечена недельная дефляция

В РФ впервые за два года отмечена недельная дефляция

Цена на нефть Brent поднялась до максимума с середины июля

"Газпром" ликвидирует некогда крупнейшую строительную "дочку"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');