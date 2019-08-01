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Медведев сделал обязательной локализацию систем бронирования авиабилетов

Медведев сделал обязательной локализацию систем бронирования авиабилетов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
Фото: Reuters

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее российские авиакомпании использовать системы бронирования и продаж авиабилетов с серверами, размещенными на территории РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

Сейчас большинство авиакомпаний РФ пользуются услугами иностранных провайдеров систем бронирования: "Аэрофлот" работает с американской Sabre, S7 и "Уральские авиалинии" - с испанской Amadeus, "Победа" - с американской Navitair. Исключение - "ЮТэйр", работающая с российской "Сирена-трэвел", и авиакомпания "Азимут", провайдером которой является Национальная система бронирования (разработана "Ростехом" совместно со структурами владельцев аэропорта "Внуково").

Несколько лет назад президент Владимир Путин поручил подготовить изменения в законодательство таким образом, чтобы российские перевозчики могли работать только с теми провайдерами, которые хранят персональные данные пассажиров на серверах в РФ. Подразумевалось, что это обеспечит конфиденциальность данных и помешает незаконному вмешательству в области транспортной безопасности.

Ответственным за подготовку постановления был Минтранс. Ранее в ведомстве заявляли, что локализация будет происходить в три этапа. На перовом этапе - в 2019 году - иностранные провайдеры должны будут создать совместные предприятия с преимущественным правом владения российскими резидентами. В 2019-2020 гг. нужно будет обеспечить перемещение и размещение на территории РФ серверов и систем передачи данных, а до конца 2021 года все базы данных и технологии должны будут "мигрировать" на территорию России.

В мае замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик признал, что процесс затянулся: первоначально проект документа должны были внести в правительство в конце 2017 года, но его согласование сопровождалось спорами представителей авиационной отрасли с органами власти: Национальным антитеррористическим комитетом, ФСБ, Минкомсвязи, Роскомнадзором и МВД.

Тогда Медведева такой ответ не устроил. "Я понимаю, могут быть расхождения и с иностранными структурами, которые отвечают за эти вопросы, и у нас могут быть расхождения между позициями ФОИВов (федеральными органами исполнительной власти), позицией бизнеса. Но три года - это недопустимо долго. Это означает, что никто этим по-серьезному не занимался", - заявил тогда премьер.

Дмитрий Медведев

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