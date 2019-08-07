Поиск

Bloomberg анонсировал возможную продажу "Газпромом" остатка квазиказначейских акций

Bloomberg анонсировал возможную продажу "Газпромом" остатка квазиказначейских акций
Фото: Игорь Кубединов/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" думает о возможности уже этой осенью продать оставшиеся у его "дочек" квазиказначейские акции, стоимость которых составляет более $3 млрд, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с планами.

Сделка может состояться на фоне роста акций газового гиганта на 49% в этом году и последует за неожиданной продажей в прошлом месяце 2,9% акций компании за $2,2 млрд. Тот пакет, сделка по которому была организована Газпромбанком и прошла с дисконтом в $100-120 млн к рыночной цене, был продан небольшой группе российских инвесторов, включая компанию, связанную с миллиардером Аркадием Ротенбергом, давним подрядчиком "Газпрома" и другом президента РФ Владимира Путина, сообщили три источника, знакомых со сделкой.

Тогда "Газпром" говорил, что 2,9% акций были проданы в рамках одной заявки от неназванного покупателя. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов отказался прокомментировать возможность продажи так называемых квазиказначейских акций. Представитель Ротенберга, находящегося под санкциями США и Европейского союза, отрицает, что предприниматель или аффилированные с ним компании участвовали в покупке акций "Газпрома" или интересовались сделкой.

Иностранные инвесторы были исключены из участия в сделке в прошлом месяце, но в ходе новой продажи могут получить разрешение купить часть бумаг через локальных брокеров, сказали два источника. Сейчас дочерние структуры владеют 3,7% акций "Газпрома".

"Газпром" планировал продать весь пакет сразу в прошлом месяце, но столкнулся с риском значительных налоговых выплат, поскольку часть акций была на балансе российских "дочек" и находилась во владении недостаточно долго для того, чтобы получить послабления, сказал один из источников. "Газпром" надеется на компромисс с правительством в этом вопросе, сказал источник агентства.

Газпром

Новости

Цена золота превысила $1500 за унцию впервые за шесть лет

Цена золота превысила $1500 за унцию впервые за шесть лет

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,1%

Цена нефти Brent опустилась ниже $58,9 за баррель

"Звезда" не получила заказ на два ледокола из-за отсутствия лицензии Ростехнадзора

"Звезда" не получила заказ на два ледокола из-за отсутствия лицензии Ростехнадзора

Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транзит нефти на 3,7% с сентября

Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транзит нефти на 3,7% с сентября

Рынок акций РФ во вторник подрос после отката начала недели

Безос за пять дней продал акции Amazon почти на $3 млрд

Безос за пять дней продал акции Amazon почти на $3 млрд

ЦБ оценил свои потери от санации банков в пределах 1,44 трлн рублей

ЦБ оценил свои потери от санации банков в пределах 1,44 трлн рублей

Акции "Уралкалия" подскочили на 17% на новостях о выкупе с премией к рынку

Совет директоров "Татнефти" предложил направить всю чистую прибыль на дивиденды за полгода

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');