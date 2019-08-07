Bloomberg анонсировал возможную продажу "Газпромом" остатка квазиказначейских акций

Фото: Игорь Кубединов/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" думает о возможности уже этой осенью продать оставшиеся у его "дочек" квазиказначейские акции, стоимость которых составляет более $3 млрд, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с планами.

Сделка может состояться на фоне роста акций газового гиганта на 49% в этом году и последует за неожиданной продажей в прошлом месяце 2,9% акций компании за $2,2 млрд. Тот пакет, сделка по которому была организована Газпромбанком и прошла с дисконтом в $100-120 млн к рыночной цене, был продан небольшой группе российских инвесторов, включая компанию, связанную с миллиардером Аркадием Ротенбергом, давним подрядчиком "Газпрома" и другом президента РФ Владимира Путина, сообщили три источника, знакомых со сделкой.

Тогда "Газпром" говорил, что 2,9% акций были проданы в рамках одной заявки от неназванного покупателя. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов отказался прокомментировать возможность продажи так называемых квазиказначейских акций. Представитель Ротенберга, находящегося под санкциями США и Европейского союза, отрицает, что предприниматель или аффилированные с ним компании участвовали в покупке акций "Газпрома" или интересовались сделкой.

Иностранные инвесторы были исключены из участия в сделке в прошлом месяце, но в ходе новой продажи могут получить разрешение купить часть бумаг через локальных брокеров, сказали два источника. Сейчас дочерние структуры владеют 3,7% акций "Газпрома".

"Газпром" планировал продать весь пакет сразу в прошлом месяце, но столкнулся с риском значительных налоговых выплат, поскольку часть акций была на балансе российских "дочек" и находилась во владении недостаточно долго для того, чтобы получить послабления, сказал один из источников. "Газпром" надеется на компромисс с правительством в этом вопросе, сказал источник агентства.