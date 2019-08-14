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Прибыль "Газпрома" по РСБУ за полгода выросла на 31% до максимума за 7 лет

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам (РСБУ) за первое полугодие 2019 года выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 371,1 млрд рублей (с 284,093 млрд рублей за аналогичный период 2018 года), сообщается в квартальном отчете компании.

Результат из отчета точно совпал с опубликованными двумя неделями ранее расчетами "Интерфакса".

В истории "Газпрома" показатель прибыли за первое полугодие был выше только в 2012 году (382 млрд рублей) и в 2011 году (487 млрд рублей).

Газпром

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