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Государство передаст "Газпрому" объекты энергоснабжения Олимпийского парка в Сочи

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Государство передаст "Газпрому" в качестве имущественного взноса в "Фонд поддержки социальных инициатив" компании объекты энергоснабжения Олимпийского парка и Ледовой арены в Сочи. Об этом говорится в распоряжении правительства от 6 августа.

"Газпром" получит площадку служебной зоны Ледовой арены (16 тыс. кв. м), площадку служебной зоны Олимпийского парка (9 тыс. кв. м), наружное освещение и наружную сеть канализации этих объектов.

Росимуществу поручено в месячный срок обеспечить проведение соответствующих мероприятий.

Некоммерческая организация Фонд поддержки социальных инициатив "Газпрома"" (переименован в фонд "Газпром социальные инициативы") создан в 2012 году для обеспечения строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, детских спортивных площадок и других спортивных объектов. Учредители фонда - ООО "Газпром межрегионгаз" и ООО "Газпром торгсервис". Фонд является единственным участником АНО "Волейбольный клуб "Зенит - Санкт-Петербург", "Спортклуб фигурного катания Тамары Москвиной", а также ООО "Центр художественной гимнастики в Сочи" и ООО "Покровское" во Владимирской области.

Сочи Газпром правительство Ледовая орена Олимпийский парк

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