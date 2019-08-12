Две трети россиян считают уменьшение товара в упаковке способом обмана покупателей

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - 72% россиян считают, что за последние пять лет масса и объем упаковок продуктов в продаже уменьшился, а цена осталась прежней или выросла. Это раздражает 60% опрошенных, и 65% респондентов считают, что упаковки уменьшают, чтобы обмануть покупателей. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМом 3 августа среди 1600 человек по телефону.

Людей спрашивали, замечают ли они изменение - увеличение или уменьшение - количества продукта в упаковке в магазинах и что они об этом думают.

14% опрошенных не заметили изменения упаковок продуктов, 4% заявили, что в упаковках стало меньше продукта, но и цены стали ниже.

Уменьшение упаковок придумали производители продуктов, считают 74% россиян. 38% полагают, что за этим стоят торговые предприятия.

42% респондентов отметили, что информацию о весе или объеме продукта не всегда легко найти на упаковке. 29% опрошенных сказали, что им чаще легко бывает найти эту информацию, 26% - скорее нелегко. Такие надписи надо сделать более крупными и заметными, считают 66% опрошенных, еще 29% думают, что ничего менять не нужно.

За последние шесть лет российские производители уменьшили размер упаковок на 7–20%, писали в конце июля "Ведомости" со ссылкой на данные аналитиков GfK Rus. Речь шла об упаковках, отличающихся от стандартного литра или килограмма. Уменьшая массу продукта, производители либо незначительно снижали цену, либо сохраняли ее, писала газета. Вице-президент Danone в России и СНГ Марина Балабанова заявила, что производители начали уменьшать упаковки после кризиса 2008–2009 годов. По ее словам, для потребителя разница в 30–50 мл несущественна, в отличие от повышении цены.