В ФАС заявили, что "Победа" должна развивать внутренние рейсы или выйти из группы "Аэрофлот"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" должна развивать рейсы внутри РФ или в противном случае выходить из группы "Аэрофлот", считают в Федеральной антимонопольной службе.

"Присутствие авиакомпании "Победа" на маршрутах способствует снижению цен на билеты для всех перевозчиков, в том числе конкурентов группы "Аэрофлот". Отказ же лоукостера от внутреннего маршрута в пользу международного - два шага назад. Оставаясь в группе "Аэрофлот", "Победа" должна развиваться внутри страны. Либо выходить из группы "Аэрофлот" и конкурировать с ней", - заявил заместитель руководителя ФАС Александр Редько, слова которого "Интерфаксу" привела пресс-служба.

Ранее в среду РБК сообщил, что глава ФАС Игорь Артемьев предложил приватизировать "Победу" (сейчас на 100% принадлежит "Аэрофлоту") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке. Об этом говорится в его письме от 18 июля, направленном вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху, отмечает РБК.

"В сегменте авиаперевозок пассажиров на ближне- и среднемагистральных воздушных судах выявлены закономерности, которые могут приводить к установлению различных цен на сопоставимых маршрутах", - говорится в письме Артемьева. Так, по данным ФАС, доходные ставки на маршрутах "Победы" в среднем на 10% ниже, чем на рынке. Присутствие лоукостера на маршруте повышает конкуренцию и снижает цены на билеты всех перевозчиков, отмечает глава антипонопольного ведомства. При этом в последнее время "Победа" активно развивает международные направления, доля которых у компании превысила внутренние перелеты по стране, кроме того, "Победа" иногда отменяет и сокращает полеты на внутренних маршрутах. В ФАС предположили, что это может быть направлено на сокращение конкуренции, в том числе с "Аэрофлотом" и "Россией" (эта авиакомпания тоже входит в группу "Аэрофлот").

"Интерфакс" направил запросы в "Аэрофлот", Минтранс и представителю вице-премьера Акимова.