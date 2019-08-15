Опрос показал, что учителя и врачи чаще других скучают по работе в отпуске

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сильнее всего скучают по работе в отпуске врачи и учителя, а меньше всего - технологи, менеджеры по продажам и бухгалтеры. Таковы результаты опроса исследовательского центра сервиса Superjob.ru. Опрос проводили с 17 июля по 13 августа среди 300 работников 30 профессиональных групп.

Тоскуют по работе 47% опрошенных школьных учителей, 38% врачей и почти столько же медсестер.

В этом же признались по 35% руководителей, региональных представителей и менеджеров по логистике, 32% дизайнеров, 31% HR-менеджеров и психологов, 30% водителей и переводчиков, 27% юристов, программистов и аналитиков.

Далее следуют секретари (25%), архитекторы, прорабы и менеджеры по рекламе (24%), сметчики и журналисты (23%), системные администраторы и экономисты (22%), инженеры и менеджеры по работе с клиентами (21%).

Думают о работе во время отпуска 20% продавцов-консультантов, 19% кладовщиков и охранников. Реже всего в этом признаются технологи (17%), менеджеры по продажам (16%) и бухгалтеры (15%).