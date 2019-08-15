Поиск

Опрос показал, что учителя и врачи чаще других скучают по работе в отпуске

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сильнее всего скучают по работе в отпуске врачи и учителя, а меньше всего - технологи, менеджеры по продажам и бухгалтеры. Таковы результаты опроса исследовательского центра сервиса Superjob.ru. Опрос проводили с 17 июля по 13 августа среди 300 работников 30 профессиональных групп.

Тоскуют по работе 47% опрошенных школьных учителей, 38% врачей и почти столько же медсестер.

В этом же признались по 35% руководителей, региональных представителей и менеджеров по логистике, 32% дизайнеров, 31% HR-менеджеров и психологов, 30% водителей и переводчиков, 27% юристов, программистов и аналитиков.

Далее следуют секретари (25%), архитекторы, прорабы и менеджеры по рекламе (24%), сметчики и журналисты (23%), системные администраторы и экономисты (22%), инженеры и менеджеры по работе с клиентами (21%).

Думают о работе во время отпуска 20% продавцов-консультантов, 19% кладовщиков и охранников. Реже всего в этом признаются технологи (17%), менеджеры по продажам (16%) и бухгалтеры (15%).

Superjob.ru

Новости по теме

Новости

Минск предупредил о повышении тарифов на транспортировку российской нефти на 3,7%

ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян

ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян

Группа Х5 увеличила квартальную прибыль в полтора раза

Нефть Brent подешевела до $59,1 за баррель на опасениях рецессии в США

Минэкономразвития разработало проект свода правил для рестораторов

Орешкин не поверил словам Трампа о выходе США из ВТО

Силуэт "Лахта Центра" стал торговым знаком "Газпрома"

Силуэт "Лахта Центра" стал торговым знаком "Газпрома"

"Матч ТВ" опроверг условие "Порту" о предоплате за трансляцию матча с "Краснодаром"

"Матч ТВ" опроверг условие "Порту" о предоплате за трансляцию матча с "Краснодаром"

СМИ сообщили о масштабных обысках в Москве по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД

Курс доллара США поднялся выше 66 рублей впервые с 3 мая

Курс доллара США поднялся выше 66 рублей впервые с 3 мая
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');