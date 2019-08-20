Суд в Ульяновске отклонил иск прокуратуры о блокировке приложений маркетплейса iHerb

Разбирательство инициировал глава союза российских производителей БАДов

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Засвияжский суд Ульяновска отклонил иск местной прокуратуры о блокировке приложений американского маркетплейса iHerb, продающего БАДы, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы суда. Надзорное ведомство хотело запретить iHerb продавать свою продукцию в России как не соответствующую техрегламентам ЕАЭС.

Суд пока не опубликовал мотивировочную часть решения. Оно было принято в ходе повторного рассмотрения иска о блокировке приложения.

Партнер московского офиса юридической фирмы Dentons (представляет iHerb) Роман Зайцев выразил удовлетворение, что суд принял аргументы маркетплейса.

В прокуратуре Засвияжского района от комментариев отказались. Инициатор блокировки iHerb, исполнительный директор СРО "Союз производителей БАД" (в него входят "Эвалар", "Алтайский кедр", Amway и другие компании) Александр Жестков заявил, что в суде не участвовал.

В феврале тот же суд по иску Жесткова обязал iHerb удалить свое приложение из AppStore и Google Play в России и запретил информацию о десяти товарах маркетплейса.

iHerb продает витамины, БАДы и товары для здоровья. По данным Mediascope на конец 2018 года, его аудитория в Россиисоставляла 1,7 млн человек в месяц.

Жестков ранее купил десятки БАДов iHerb, заказал х экспертизу и пожаловался депутату Госдумы Александру Петрову, что эти добавки не соответствуют техрегламентам ЕАЭС. В частности, в двух БАДах он нашел запрещенный гормон животного происхождения, в еще двух - запрещенное растение якорцы. Депутат написал заявление в Генпрокуратуру, та передала жалобу в Ульяновск.

Еще до решений судов iHerb сделал недоступными заказы спорных добавок в России.

С конца 2018 года в различные суды поступили 11 исков в iHerb от региональных управлений Роспотребнадзора с требованием полной или частичной блокировки сайта или приложений маркетплейса.