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iHerb начала регистрацию БАДов в России

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Компания iHerb, специализирующаяся на онлайн-продаже витаминов, косметики и продуктов питания, сообщила, что начала госрегистрацию в России своих витаминов и БАДов. Роспотребнадзор уже выдал первые свидетельства двум БАДам California Gold Nutrition (производитель - американская White Bottle, Inc.).

"Хотя формат трансграничной В2С-торговли не предполагает регистрацию продукции для индивидуального потребления, iHerb добровольно начала регистрацию, потому как мы уверены в высоком качестве поставляемой нами продукции", - заявил через пресс-службу гендиректор российского представительства iHerb Илья Микин.

В июне 2021 года iHerb заявила о готовности инвестировать более 1,5 млрд рублей в оформление свидетельств о госрегистрации для 6 тысяч наименований своих товаров. Тогда же компания заявила, что готова разместить производство витаминов и биоактивных добавок в России.

В октябре прошлого года iHerb объявила, что инвестирует $100 млн в развитие на российском рынке в течение двух лет. Средства будут направлены на улучшение обслуживания российских потребителей.

iHerb открыла офис в Москве в декабре 2019 года.

В 2018 и 2019 годах региональные управления Роспотребнадзора через суды добивались блокировки сайтов и приложений iHerb после того, как исполнительный директор СРО "Союз производителей БАД" (в него входят "Эвалар", "Алтайский кедр", Amway и другие компании) Александр Жестков купил несколько БАДов iHerb, заказал их экспертизу и затем стал требовать запрета их продажи за несоответствие российским техрегламентам.

iHerb Роспотребнадзор Илья Микин

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