Росийские биржевые индексы открыли торги ростом на на 0,2%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок начал торги вторника ростом на фоне повышения внешних площадок на ожиданиях стимулов от мировых центробанков, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,2%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2653,09 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1249,54 пункта (+0,2%), котировки основных "фишек" на "Московской бирже" меняются разнополярно в пределах 1,3%.

Доллар подорожал на девять копеек до 66,98 рубля.

Подорожали акции "РусАла" (+1,3%), "Татнефти" (+1,1% и +0,8% "префы"), АФК "Система" (+0,7%), "Норникеля" (+0,5%), "Яндекса" (+0,4%), "Мечела" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Башнефти" (+0,3%).

Подешевели бумаги "АЛРОСА" (-0,8%), "Распадской" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Магнита" (-0,1%).

В США в понедельник индексы выросли на заявлениях президента США Дональда Трампа и новостях о мерах по стимулированию роста экономики Китая со стороны ЦБ страны. В минувшие выходные Трамп дал понять, что не ждет рецессии в американской экономике. "Я не думаю, что мы движемся к рецессии. Наши дела идут очень хорошо", - отметил он. Позитивные прогнозы для экономики США также прозвучали в выступлениях экономического советника президента Ларри Кадлоу и советника по вопросам торговли Питера Наварро.

Также Трамп заявил о продолжении переговоров с Китаем о торговом соглашении, однако отметил, что сам он пока не готов к заключению сделки.

Министр торговли США Уилбур Росс в интервью Fox Business Network сообщил, что американские компании получат продление лицензий на ведение дел с китайской Huawei Technologies сроком на 90 дней. Ранее Трамп поставил под вопрос продление лицензий ввиду того, что Huawei представляет угрозу нацбезопасности США.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в минувшую субботу объявил о важной реформе системы процентных ставок, поменяв ставку-ориентир для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками. Этот шаг призван снизить ставки заимствования для бизнеса и, как ожидается, будет стимулировать спрос на новые кредиты, что должно оказать поддержку экономике КНР в условиях затянувшейся торговой войны с США.

Также о возможной поддержке экономики Германии заявил министр финансов страны Олаф Шольц.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite теряет 0,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,04%) на фоне ожиданий различных мер поддержки экономики от центробанков мира.

Народный банк Китая во вторник снизил ставку LPR (loan prime rate), на выходных ставшую новым бенчмарком для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками. Ставка годовых кредитов была снижена до 4,25% с 4,31%, пятилетних - с 4,9% до 4,85%.

К смягчению денежно-кредитной политики также призвал президент США Дональд Трамп. В твиттере он назвал политику Федеральной резервной системы (ФРС) недальновидной и выразил надежду на снижение ставки на 1 процентный пункт в течение короткого времени.

Нефть утром во вторник стабилизируется после роста на фоне оптимизма в отношении мировой торговли и ожиданий стимулов со стороны центробанков мира; цена Brent находится на $0,5 выше уровня закрытия торгов в понедельник. К 10:01 по Москве октябрьские фьючеры торговались у $59,76 за баррель (+0,03% и +1,9% за торги понедельника), сентябрьские фьючерсы на WTI - у $56,19 за баррель (+0,1% и +2,4% в понедельник).

Ряд позитивных новостей, касающихся торговых отношений США и Китая, оказывают поддержку нефтяному рынку. Инвесторы надеются, что две крупнейшие экономики мира все же смогут заключить торговую сделку, что позитивно скажется на глобальном спросе на топливо.