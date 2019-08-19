Рынок акций РФ поднялся к 2650п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник поднялся к 2650 пунктам по индексу МосБиржи на фоне роста внешних площадок на новостях из КНР о реформировании системы процентных ставок и ожиданиях продолжения торговых переговоров США и Китая; локомотивом роста выступили бумаги "ЛУКОЙЛа" после известий о скором завершении выкупа компанией собственных акций.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2648,09 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1247,53 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,9%.

Доллар подорожал до 66,88 рубля (+0,36 рубля), максимум сделок составил 67,03 руб. - пик с 14 февраля.

Акции "ЛУКОЙЛа" подскочили на 4,8% - до 5240 рублей - при объеме торгов 9,851 млрд рублей. Бумаги выросли после известий о цене выкупа бумаг у акционеров с премией к рынку - компания выкупает 35 млн акций по цене 5450 рублей за штуку, они будут оплачены в срок не позднее 28 августа 2019 года. Приобретенные акции будут погашены сразу после их зачисления на казначейский счет ПАО "ЛУКОЙЛ", что приведет к уменьшению уставного капитала ПАО "ЛУКОЙЛ" до 715 млн обыкновенных акций. В период действия оферты компания получила заявки на продажу 82 млн 891 тыс. 133 акции, поэтому количество акций, приобретаемое у каждого акционера, будет определено пропорционально заявленным требованиям.

Выросли также акции АФК "Система" (+2,9%), "Северстали" (+1,9%), "Яндекса" (+1,3%), "РусАла" (+1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,2%), "Татнефти" (+1,1% и +1,3% "префы"), Сбербанка (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1%), "Газпрома" (+0,9%).

Акции АК "АЛРОСА" (+0,1%) подросли на новостях о том, что низкий уровень долговой нагрузки компании позволяет ей выплатить за первое полугодие дивиденды в размере 100% от свободного денежного потока (FCF), о чем заявил замгендиректора компании Алексей Филипповский.

Просели бумаги "Мечела" (-2,9% и -2,4% "префы"), "РусГидро" (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (-1,1%), "Распадской" (-1,1%), "Аэрофлота" (-0,9%), "Россетей" (-0,7%), "Ростелекома" (-0,6%), "Роснефти" (-0,2%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста в понедельник выступили АДР Qiwi (+24,2%, до 1541,5 рубля - максимум с начала сентября 2015 года), акции ПАО "Южуралникель" (+10,1%), "Объединенной вагонной компании" (+7,3%), "Энел Россия" (+3,6%), ПАО "Группа Черкизово" (+3,6%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (+3,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+2,6%).

Поддержку распискам Qiwi оказал отчет за второй квартал: компания получила 1,965 млрд рублей скорректированной чистой прибыли, что оказалось выше прогноза. Qiwi сохранила прогноз роста чистой прибыли в 2019 году на уровне 40-50%, намерена выплатить промежуточные дивиденды в размере $0,28 на акцию, а также повысила прогноз по росту чистой выручки на 2019 год до 11-16% с 9-15% ранее.

Подешевели бумаги ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (-8,7%), ПАО "Лензолото" (-6,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-4,2%), ПАО "Бурятзолото" (-3,1%), ПАО "ОР" (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,509 млрд рублей (из них 8,176 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).

Зарубежные рынки

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,1%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1-1,3%) и Америка (индекс S&P 500 растет на 1,3%) на фоне решения властей КНР о реформировании системы процентных ставок.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в субботу объявил о важной реформе системы процентных ставок, поменяв ставку-ориентир для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками. Этот шаг призван снизить ставки заимствования для бизнеса, и, как ожидается, он будет стимулировать спрос на новые кредиты, что должно оказать поддержку экономике КНР в условиях затянувшейся торговой войны с США.

Новым бенчмарком станет LPR (loan prime rate) - ставка, которая рассчитывается с 2013 года и отражает стоимость кредитов, предоставляемых китайскими банками первоклассным заемщикам. Механизм расчета LPR, однако, будет изменен таким образом, чтобы сделать ее в большей степени ориентированной на рынки.

Поддержку азиатским рынкам также оказали заявления президента США Дональда Трампа, который дал понять, что не опасается рецессии в американской экономике. "Я не думаю, что мы движемся к рецессии. Наши дела идут очень хорошо", - заявил Трамп.

Кроме того, министр торговли США Уилбур Росс в интервью телеканалу Fox Business Network заявил в понедельник, что американские компании получат продление лицензий на ведение дел с китайской Huawei Technologies сроком на 90 дней.

Нефть в понедельник также подросла, внимание трейдеров вновь смещается к геополитическим рискам после инцидента с атакой беспилотников на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $59,29 за баррель (+1,1% и +0,7% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $55,62 за баррель (+1,5% и +0,7% в пятницу).